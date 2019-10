מכה נוספת לנשיא טראמפ במסגרת חקירת פרשת אוקראינה-גייט: שגריר ארצות הברית באוקראינה לשעבר ,וויליאם טיילור, העיד אמש (שלישי) בפני חברי וועדת בית הנבחרים וחיזק את ההאשמות נגד טראמפ בגין יחסים פסולים עם אוקראינה. על אף שעדותו ניתנה בדלתיים סגורות, המידע הודלף לכלי תקשורת בארצות הברית ופורסם.

עדותו של הדיפלומט הבכיר סותרת את טענותיו של טראמפ ומסבכת את מצבו בפרשה שהביאה את יריביו הפוליטיים לפתוח נגדו בהליך הדחה. לדברי טייילור, טראמפ הורה להתנות את הסיוע הצבאי לאוקראינה בכך שזו תכריז פומבית על חקירה נגד ג'ו ביידן ובנו - טענה שאותה הנשיא טראמפ הקפיד להכחיש לאורך כל הפרשה.

טראמפ, שלא מהסס להביע ביקורת על החקירה שמתנהלת נגד נשיא מכהן, צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "על כל הרפובליקנים לדעת שהם עדים ללינץ', אבל אנחנו ננצח". בתגובה לשימוש במילה לינץ', המקושרת בארצות הברית למעשי האלימות והרצח נגד שחורים בתקופת העבדות, סופג טראמפ ביממה האחרונה גינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית, כולל במחנה שלו.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!