הכורדים מכבדים את הסכם הפסקת האש, אבל נותרים דרוכים למקרה שיותקפו: עצירת הלחימה בצפון סוריה שעליה הכריז אמש (חמישי) סגן נשיא ארה"ב מייק פנס, הביאה אמנם לרגיעה של הכוחות המעורבים ולעצירה, ייתכן שזמנית בלבד, של המשבר באזור, אבל לפי ההצהרות של חלק מהשחקנים - לא בטוח שהפסקת האש תחזיק לאורך זמן. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות לפי ההודעה הראשונית שפורסמה, טורקיה הסכימה לעצור את ההתקפה על הכוחות הכורדים למשך חמישה ימים בלבד על מנת לאפשר להם לסגת ל"אזור בטוח". בכך יוכלו הטורקים להשתלט על אזורים במקום שעד עתה לא היו תחתיהם. אם ההסכם המתגבש אכן ייצא לפועל, טורקיה תעמוד ביעדים שהציבה לעצמה עוד קודם למבצע - שליטה בעומק השטח, כ-30 ק"מ בתוך האזור הכורדי בצפון סוריה. סגן שניא ארה"ב מייק פנס ונשיא טורקיה ארדואן | צילום: reuters ואכן, ארדואן בירך על התוצאות הללו: "המאמצים הטורקיים והאמריקניים יובילו לשלם וליצבות באזור", אמר. התגובה של מנהיגי הכורדים הייתה תחילה לא ברורה, ונראה היה שהם נוטים לדחות את ההסכם. הפוליטיקאי הכורדי הבכיר אלדר חליל הבהיר כי הכורדים כבר דחו בעבר את ההסכם המדובר שמחייב את נסיגתם וציין כי הם אמנם "יכבדו את הפסקת האש", אך יגיבו לכל מתקפה נגדם. קוברים את מתי המלחמה עם טורקיה בסוריה | צילום: AP במקביל, בכירים כורדים אחרים קבעו כי הסכם הפסקת האש מוגבל בלבד, וכי הוא מתקיים אך ורק בשטח שבין ראס אל-עין ותל עביאד. לצד זאת, מוקדם יותר ציין סגן הנשיא פנס כי ארה"ב כבר החלה בתיווך הנסיגה של הכורדים, וכי טורקיה וארה"ב מסכימות כי מטרת העל היא הבסת דאעש. בעקבות הפסקת האש, לא יוטלו על טורקיה סנקציות נוספות וצוין כי הן אינן נחוצות נוכח המצב. פנס הבהיר כי לא הוצע לטורקיה דבר מלבד הסרת הסנקציות. הנשיא טראמפ בירך על המהלך: "חדשות נהדרות מטורקיה. תודה לך ארדואן - מיליונים יינצלו!". עוד צייץ בפוסט נפרד: "היה צריך קצת 'אהבה קשוחה' כדי להגיע לעסקה". @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019 עם זאת, גם בצד הטורקי נשמעו הדברים מעט אחרת: לדברי שר החוץ, מדובר בהשהייה בלבד של הפעילות הצבאית, במטרה "לאפשר לארגוני הטרור לצאת מהמרחב הבטוח", בעומק 32 קילומטרים. לדבריו, הוסכם כי טורקיה היא שתשלוט במרחב הבטוח בסוריה, וכי ייאספו אמצעי לחימה של YPG ויושמדו בסיסיהם במדינה. שלשום נחשף כי נשיא ארה"ב טראמפ שלח בשבוע שעבר למקבילו הטורקי מכתב ובו הזהיר אותו מפני פלישה לסוריה. זמן קצר לאחר החשיפה, באנקרה דיווחו כי "ארדואן קרא את המכתב – דחה את תוכנו וזרק אותו לפח" מבלי להגיב במכתב תגובה משלו לבית הלבן. באותו יום כבר הכריז על פתיחת מבצע "מעיין השלום" נגד הכוחות הכורדים. המכתב ששלח טראמפ לארדואן | צילום: רויטרס בארה"ב דווח כי מכתבו של טראמפ נשלח מוושינגטון לאנקרה בתשעה בחודש: במכתב הזה ניסה טראמפ לשכנע את ארדואן לשנות את החלטתו לפלוש לסוריה. "בוא נעבוד על עסקה טובה", פתח הנשיא האמריקני את מכתבו. "אתה לא רוצה להיות אחראי לשחיטה של אלפי בני אדם, ואני לא רוצה להיות אחראי להשמדת הכלכלה הטורקית – אך אעשה זאת". {title}





