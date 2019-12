לפחות אדם אחד נהרג וכ-20 נפצעו, חלקם במצב אנוש, בהתפרצות של הר הגעש "האי הלבן" היום (שני) לפנות בוקר. הר הגעש נמצא באי סמוך לחופיה הצפוניים של המדינה. במשרד החוץ אמרו שהם בודקים האם ישנם ישראלים באזור.

בעת ההתפרצות הר הגעש, אחד הפעילים ביותר בניו זילנד, היו כ-50 בני אדם, ביניהם גם תיירים שהיו במקום כחלק משיט תענוגות. רבים פונו מהאי, אך ככל הידוע כעת יש מספר לא ידוע של נעדרים.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt