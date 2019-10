בכירים בשירותי הביטחון הטורקיים אמרו היום כי המורדים הסוריים, בגיבוי צבא טורקיה, השיגו שליטה על מרכז ראס אל-עין שבצפון המדינה. בתוך כך, מכונית תופת התפוצצה הלילה בכלא ובו אסירי דאע"ש, דבר שכפה על הכוחות הכורדים לשלוח תגבורת למקום כדי למנוע בריחת אסירים המונית מהמתקן. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות הממשל הסורי-כורדי בצפון-מזרח סוריה עדכן היום כי כמעט 200 אלף בני אדם פונו מבתיהם בעקבות המבצע הצבאי הטורקי במדינה. לפי ההודעה, המתקפה הובילה למספר גלים רצופים של פינויים. אתמול העריכו באו"ם כי מספר המפונים מבתיהם מאז תחילת המבצע ביום רביעי האחרון עומד על כ-100 אלף בני אדם. אירן הציעה לתווך בין הכורדים, הממשל הסורי וטורקיה בניסיון להגיע להסכמים שיסיימו את המבצע הצבאי. שר החוץ זריף אמר כי "הסכם אדנה בין טורקיה לסוריה עדיין בתוקף, ויכול להוות מסלול טוב יותר להשגת ביטחון", בהתייחסו להסכם בן 21 שנה שטורקיה טוענת כי מעולם לא יושם כראוי. #SNA-#FSA in first liberated neighborhood of Ras Al Ayn city pic.twitter.com/lWk78xTrak — Yazid_Umayya (@UmayyahYazid) October 12, 2019 גם באו"ם מגבירים את המאמצים לבלימת המבצע, ואומרים כי אנקרה גורמת "נזק גדול" ליחסיה, ועלולה לספוג סנקציות. עם זאת, בשלב זה האיומים לא משפיעים על פעילותה של טורקיה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים הלילה כי יטיל סנקציות חריפות על טורקיה אם זו "תעשה משהו שהיא לא אמורה לעשות". זאת, שעות לאחר שהודיע נשיא טורקיה ארדואן כי אינו מתכוון לעצור את מבצע "מעיין האביב" בצפון סוריה. משרד החוץ הטורקי השיב לאיומיו של טראמפ: "נגיב לכל מי שיפריע לנו להילחם". בתוך כך, הפנטגון אישר כי חיילים אמריקנים ספגו אש ארטילריה טורקית בצפון סוריה. Heavy smoke billowing from an #SDF position, hit by #Turkey airstrikes on outskirts of Ras Al Ayn pic.twitter.com/8LwmSmvKCq — Riam Dalati (@Dalatrm) October 9, 2019 "אנחנו לא רוצים שהם יהרגו הרבה אנשים", הסביר טראמפ. "אם טורקיה תעשה משהו שהיא לא אמורה לעשות, נטיל עליה סנקציות בעוצמה שמעט מאוד מדינות ספגו כמוה בהיסטוריה". עם זאת, טראמפ הדגיש כי יחסי ארה"ב-טורקיה נותרו "מאוד מאוד טובים. הם חברי נאט"ו, אנחנו סוחרים איתם לא מעט". לוחמים בקרב הכוחות הכורדיים באזור אמרו אתמול לרשת CNN כי הם מרגישים שמי שהייתה בעלת בריתם, ארצות הברית, "מכרה אותם" וכי הנשיא טראמפ סלל את הדרך לפתיחה במבצע בו פתחה טורקיה, ושמופנה ישירות נגדם: "האמריקנים מכרו אותנו, ואנחנו לא מצפים שהם יעזרו לנו להילחם בחיילים הטורקים". We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019 {title}





