בצפון סין נרשם השבוע קור חריג במיוחד, כשהטמפרטורות צנחו עד למינוס 50 מעלות. מזג האוויר הקיצוני סיפק כמה תיעודים יוצאי דופן של תושבי האזור, בהם צילומים של העיר המונגולית ארגון שכוסתה כולה בשמיכת ערפל, ותיעוד של תושבים שהשליכו כוס מים רותחים לאוויר ובועות סבון – שקפאו מיד.

הכבאים המקומיים שיצאו לכבות שרפה התקשו להתמודד איתה משום שהמים קפאו בתוך צינור הכיבוי. "אם אנחנו שוהים זמן ארוך בחוץ בכיבוי שרפות, המכנסיים והמעילים שלנו קופאים", סיפר אחד הכבאים. "לפעמים אנחנו צריכים להחליף את חליפת כיבוי האש תוך כדי עבודה".

People from "the coldest town in China", NE. China's Daxing'anling Prefecture, Heilongjiang Province had fun in the cold winter by splashing hot water into the air together.



