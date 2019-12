נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הלילה (בין שלישי לרביעי) עם חיילים אמריקנים המוצבים ברחבי העולם, באירוע שצולם ושודר ברשתות הטלוויזיה האמריקניות. ברגע מביך שתועד במצלמות, נשאל הנשיא איזו מתנה קנה לאשתו מלאניה לכבוד חג המולד והשיב בגמגום כי "זו שאלה קשה... אני עדיין עובד על זה".

במשדר המיוחד שצולם במועדון הגולף של טראמפ בפלורידה, שאל הנשיא את החיילים שאלות על תפקידם ומצב המורל בחזיתות השונות, וענה על שאלות שהופנו אליו. כשאחד הלוחמים ביקש לדעת איזו מתנה תקבל הגברת הראשונה לכבוד החג (החל היום), העניינים הסתבכו.

Trump on what he got Melania for Christmas: "Oh, that's a tough question ...I really should say, a very beautiful card. I had a number of them picked & I picked the nicest one. A lot of love ...we've had a great relationship like few do...I'm still working on a Christmas present" pic.twitter.com/zs1Ox2O4CC