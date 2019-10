הנשיא טראמפ אמנם התנכר לכורדים בסוריה ואפשר לטורקים לפתוח במבצע לטיהור רצועת הגבול עם טורקיה, אבל מתברר שבמבצע לחיסול מנהיג דאע"ש אל בגדדי, הכורדים מילאו חלק פעיל ומשמעותי. מפקד הכוחות הכורדיים (SDF) בסוריה התבטא היום (ראשון) בנושא ואמר כי המבצע היה "שיתוף פעולה מוצלח יחד עם המודיעין האמריקני". במקביל, בכיר טורקי העיד שארצו עודכנה על המבצע, וציין כי למיטב ידיעתו אל-בגדדי הגיע לאזור 48 שעות לפני תחילת הפעולה.‎

לפי דיווחים בינלאומיים, המבצע שאותו הובילה יחידת העילית האמריקנית "אריות הים" בצפון מחוז אידליב נמשך כ-4 שעות, כאשר הכוחות החמושים שהגיעו דרך הקרקע לוו במסוקי קרב. עוד עולה מהדיווחים כי בסך הכל תשעה בני אדם נהרגו במהלך המבצע, בהם ילד, שלוש נשים - ובכיר במערך האבטחה של אל-בגדאדי.

המבצע, שתוכנן כשבוע מראש באישורו של טראמפ, החל סביב חצות הליל, כששמונה מסוקים אמריקניים ושני כלי טיס נוספים חגו מעל נקודה מסוימת הסמוכה לכפר פארישה, וספגו התנגדות ואש מסיבית מכלי נשק כבדים מהקרקע.

בשל האש שכוונה לעברם, עזבו המסוקים את המקום אך שבו לזירה כעבור חצי שעה והחלו להפגיז מחדש. בהמשך הנחיתו המסוקים גורמים שלפי ההערכות היו כוחות מיוחדים.

התקשורת האמריקנית: "אבו בכר אל-בגדדי חוסל"

הבוקר כאמור דווח בתקשורת האמריקנית כי מנהיג ארגון דאע"ש, אבו בכר אל-בגדדי, חוסל על ידי כוחות אמריקניים במבצע צבאי באידליב שבסוריה. באחד הדיווחים נטען כי בשעה שהכוחות כיתרו את מקום הימצאו של אל-בגדדי הבין מנהיג ארגון הטרור שאין ביכולתו להימלט - ופוצץ את עצמו.

בכירים באירן ובעירק אישרו את חיסולו של אל-בגדדי והודיעו כי דווח להם על מותו מפי מקורות בסוריה. "מקורותינו בתוך סוריה אישרו לצוות המודיעין העירקי שאחראי על תפיסת אל-בגדאדי כי הוא נהרג יחד עם שומר הראש שלו באידליב", מסר גורם בממשל העירקי. "זאת לאחר שמקום המסתור שלו נחשף כשניסה למלט את משפחתו דרך הגבול הטורקי".

לדיווחים קדם ציוץ מסתורי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שכתב בטוויטר: "משהו גדול מאוד קרה עכשיו". בבית הלבן הודיעו שטראמפ יישא היום בשעה 15:00 הצהרה מיוחדת. לא נמסרו פרטים נוספים על אודות ההצהרה ובאיזה נושא תעסוק.

Something very big has just happened!