"עד לפיגוע הפחד היה תיאורטי - עכשיו הוא יום-יומי" - כך תיארו חברי הקהילה היהודית את התחושות לאחר הפיגוע בבית הכנסת, בשיחה עם חדשות 12. בפיגוע, שהתרחש סמוך לבית כנסת בעיר האלה שבגרמניה, נורו אתמול (רביעי) למוות שני בני אדם, ושעות לאחר מכן התברר כי מאחורי המעשה עמדו פעילי ימין קיצוניים. אמש התכנסו ליד בית הכנסת החדש בברלין עשרות אנשים, בהם גם הקנצלרית אנגלה מרקל ששרה יחד איתם את "עושה שלום במרומיו".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

איגור מטבייטס, חבר הקהילה היהודית בהאלה שאינו נכח בבית הכנסת בזמן הפיגוע, סיפר על הרגעים בהם הבין שמשהו אינו כשורה: "הרבה אנשים התקשרו אליי בתוך מספר דקות, והבנתי שקרה משהו חריג. כמה דקות מאוחר יותר סיפרו לנו שהיה פיגוע. זה היה מאוד מפחיד, הייתה פאניקה גדולה".

לדבריו, הקהילה היהודית בהאלה מונה כ-400 בני אדם ולכן הכיר את כל מי שהיה אז בבית הכנסת. "ידעתי בדיוק מי נמצא שם ויכול להיות קורבן", סיפר. הוא הוסיף כי לא היו פעולות מכוונות נגד הקהילה היהודית בהאלה בעבר, אך נראה שהפעם זהו פיגוע מתוכנן נגדם.

"התוקף התכונן לזה", אמר. "הוא ידע בדיוק איפה הדלתות והיו לו פצצות". עם זאת, הדיווח על תוקף אחד אינו ברור. לדבריו, הוא מבין שנעצרו עד עכשיו שני תוקפים בשני מקומות שונים.

תושבת אחרת שגרה בסביבת האלה סיפרה כי שמעה ממכר שעובד בחברת מוניות כי לפחות אחד מהתוקפים הנוספים נמלט במונית לצפון לייפציג, תוך שהוא מאיים על הנהג באמצעות נשק.

הרבה גיזה אדנברג, מבית הכנסת של התנועה המסורתית בברלין, לשם ניסה לחדור אדם ממוצא סורי חמוש בסכין ביום שישי האחרון, סיפרה: "היהודים בגרמניה מרגישים שהמצב מחמיר. זה פחד יום-יומי".

"עד עכשיו זה היה פחד תיאורטי, היו רק מקרים בודדים", אמרה הרבה אדנברג. "עכשיו יש פחד תמידי, כל הזמן צריך להסתכל מי בא". לדבריה, מאז ניסיון הפיגוע בברלין מעט מאוד יהודים הגיעו לבית הכנסת: "לא באו לתפילת יום כיפור מרוב פחד".

עם זאת, הדגישה הרבה אדנברג כי לצד החששות הכבדים יש גם הרגשה של "דווקא". "אנחנו חלק מהעיר הזו ומרגישים שזה המקום שלנו", אמרה. היא הוסיפה כי הראשונים שהביעו סולידריות היו חברי הקהילה המוסלמית בברלין איתם הם מיודדים: "זה מחמם את הלב שאנחנו עומדים פה ביחד".

Partial clip of German chancellor Angela Merkel joining congregants and supporters of the Neue Synagogue Berlin, including Rabbi Gesa Ederberg (in white, left) on Wednesday night as they sing

“Od yavoh shalom aleinu,” and “Oseh Shalom” after Yom Kippur services Wednesday night. pic.twitter.com/jeIB6bwzlk