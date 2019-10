טראמפ שוב מפתיע את יועציו: הודעת נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לפיה כוחות צבא אמריקנים ייסוגו מצפון סוריה ויאפשרו מבצע צבאי של טורקיה באזור, הפתיעה את הפנטגון וסתרה את הערכות ראשי המחלקה לביטחון לאומי של טראמפ, כך טענו הלילה (בין שני לשלישי) מקורות בממשל ובצבא. "כולם היו פשוט המומים - זאת עובדה", סיפר האדמירל בדימוס בחיל הים האמריקני, ג'יימס סטבארידיס, לרשת MSNBC האמריקנית.

"אף אחד לא ראה את זה בא, וזו בעיה אמתית כשאתה מנסה ליישם מדיניות חוץ, ויותר מזה, גם מבצעים צבאיים", המשיך סטבארידיס. "זה פשוט מזיק, לא רק בסיטואציה הטקטית הספציפית הזו, אבל גם מבחינה אסטרטגית, בזמן שהאנשים אצלנו מנסים לתכנן ולהתמודד עם איומים אחרים, מצפון קוריאה ועד אפגניסטן".

באתר החדשות האמריקני "פוליטיקו", דווח כי בכיר אחר בממשל הכחיש את הדברים: "זה צעד שבכירים פה, במחלקה לביטחון לאומי ובפנטגון, דנו עליו, אז אני לא מבין איך מישהו יכול להיות מופתע". הבכיר גם התייחס לחששות מפני הפעולות התוקפניות של טורקיה מול האוכלוסייה הכורדית: "אתה מניח שטורקיה עומדת לבצע רצח עם בכורדים, אבל אין לנו שום אינפורמציה שמצביעה על זה".

על אף ההכחשות, אדם שמכיר מקרוב את הדיונים בממשל בנוגע למדיניות בסוריה, אמר בפירוש שהנשיא פעל בניגוד לעמדת יועציו לביטחון לאומי. המקור אף הזכיר את שיחת הטלפון בין שר ההגנה האמריקני, מארק אספר, למקבילו הטורקי, חולוסי אקאר, שהתרחשה בערב שקדם להכרזה, וטען שהחלטת טראמפ הייתה מנוגדת להסכמות בשיחה. "הנשיא פעל על דעת עצמו", אמר המקור. "זה לא מאוד מפתיע את מי מאתנו שעוקבים אחרי הפעולות שלו, אבל זו הייתה הפתעה וזה היה הפוך מהדברים שאספר אמר לאקאר".

רק אתמול, על רקע הביקורות על ההחלטה, איים טראמפ שישמיד את כלכלת טורקיה אם הממשלה שלה תעשה מעשה אסור. "כפי שציינתי בחריפות בעבר, ורק כדי לחזור ולהדגיש", צייץ אמש טראמפ בחשבון הטוויטר שלו. "אם טורקיה תעשה משהו שאני, בחוכמתי הגדולה, אחשיב למשהו שהוא חוצה גבולות, אני אהרוס ואחסל לחלוטין את כלכלת טורקיה (ועשיתי זאת בעבר!)".

"ארה"ב עשתה יותר מכל אחד אחר ויותר מכל מה שמישהו בכלל ציפה", הוסיף טראמפ, "כולל לכידת 100% ממחבלי דאע"ש בסוריה. הגיע הזמן שכוחות אחרים באזור, חלקם עשירים מאוד, יגנו על שטחיהם".

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...