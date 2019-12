קרול סאנצ'ז, נערה אמריקנית כבת 16, צעדה אמש (שני) יחד עם אימה ברחוב ברובע הברונקס בניו יורק - ונחטפה על ידי אלמונים. בתיעוד נראית הקטינה צועדת בצמוד לאימה כשלפתע עוצרת לידן מכונית וממנה מגיחים שני גברים שחוטפים את סאנצ'ז, הודפים את אימה המבוהלת לרצפה – ונמלטים.

בסרטון שפרסמה משטרת ניו יורק, נראות השתיים צועדות ברחוב עם מטריות סמוך לשעה 23:30 בלילה. בשלב מסוים עוצר בשולי המדרכה רכב שחור שממנו יוצאים זוג גברים אלמונים, השניים מתנפלים על סאנצ'ז ומכניסים אותה למכונית - בעוד שאימה נאבקת נואשות לאחוז בה.

Seeking Immediate Information in regards to a kidnapping last night in the vicinity of Eagle Ave and E 156th St. 16 year old Karol Sanchez was walking with her mother when 4 men in a beige sedan forced her into their vehicle and fled the scene. Any info PLEASE 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/rgc8VWBgGv