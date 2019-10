שעות לאחר ההודעה הרשמית של נשיא טורקיה ארדואן על פתיחתו במבצע צבאי בצפון סוריה, ניצב אמש (רביעי) מקבילו האמריקני טראמפ תחת ביקורת קשה על כך שהפקיר את המיעוט הכורדי ואיפשר לצבא הטורקי לעשות ככל העולה על רוחו. בצל פתיחת המתקפה הטורקית ודיווחים ראשוניים על הרוגים בקרב הכורדים, טראמפ פרסם הצהרה שבה הגן על החלטתו ואמר: "אמרתי לארדואן שמדובר במהלך רע". לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות "ארה"ב לא תומכת במתקפה, והבהירה לטורקיה שמדובר ברעיון רע", מסר טראמפ בהודעה שפורסמה על ידי הבית הלבן. "טורקיה התחייבה להגן על אזרחים ועל מיעוטים דתיים, כולל נוצרים, ולהבטיח שלא יווצר משבר הומניטרי. אנחנו נדאג שיקיימו הבטחה זו". למרות הבטחותיה לכאורה של סוריה, דובר של הכוחות הכורדיים בסוריה בישר היום כי מטוסי חיל האוויר הטורקי החלו לתקוף יעדים אזרחיים מהאוויר. הוא אף העיד כי המתקפה גורמת ל"בהלה עצומה בקרב תושבי האזור". הכורדים ביקשו תמיכה אווירית של הכוחות האמריקניים, אולם גורמים בצבא ארה"ב סיפרו ל"פוקס ניוז" כי טראמפ הורה להם שלא להתערב. עד כה ידוע על שבעה אזרחים שנהרגו כתוצאה מהמתקפה, ודווח כי כוחות יבשה של הצבא הטורקי נכנסו אל הלחימה. פליטים כורדים, ארכיון | צילום: רויטרס בתחילת השבוע ספג טראמפ ביקורת רבה לאחר שהודיע כי כוחות צבא אמריקניים ייסוגו מצפון סוריה, ובכך יאפשרו מבצע צבאי של טורקיה באזור. ארדואן רואה בכורדים, שהיו בני בריתה של ארה"ב במאבק הארוך נגד דאע"ש, כסכנה שיש לטפל בה בכוח הזרוע. על כן, נטישת הכורדים בידי הנשיא האמריקני היא צעד שנוי במחלוקת במיוחד. The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019 לפי מקורות בממשל ובצבא האמריקני, ההודעה על נסיגת הכוחות הפתיעה את הפנטגון ואף סתרה את הערכות ראשי המחלקה לביטחון לאומי של טראמפ. "כולם היו פשוט המומים - זאת עובדה", סיפר האדמירל בדימוס בחיל הים האמריקני, ג'יימס סטבארידיס, לרשת MSNBC האמריקנית בתחילת השבוע. "אף אחד לא ראה את זה בא, וזו בעיה אמתית כשאתה מנסה ליישם מדיניות חוץ, ויותר מזה, גם מבצעים צבאיים", המשיך סטבארידיס. "זה פשוט מזיק, לא רק בסיטואציה הטקטית הספציפית הזו, אבל גם מבחינה אסטרטגית, בזמן שהאנשים אצלנו מנסים לתכנן ולהתמודד עם איומים אחרים, מצפון קוריאה ועד אפגניסטן". כוחות טורקיים באזור הכורדי, ארכיון | צילום: רויטרס באתר החדשות האמריקני "פוליטיקו", דווח כי בכיר אחר בממשל הכחיש את הדברים: "זה צעד שבכירים פה, במחלקה לביטחון לאומי ובפנטגון, דנו עליו, אז אני לא מבין איך מישהו יכול להיות מופתע". הבכיר גם התייחס לחששות מפני הפעולות התוקפניות של טורקיה מול האוכלוסייה הכורדית: "אתה מניח שטורקיה עומדת לבצע רצח עם בכורדים, אבל אין לנו שום אינפורמציה שמצביעה על זה". אדם שמכיר מקרוב את הדיונים בממשל בנוגע למדיניות בסוריה, אמר בפירוש שהנשיא פעל בניגוד לעמדת יועציו לביטחון לאומי. המקור אף הזכיר את שיחת הטלפון בין שר ההגנה האמריקני, מארק אספר, למקבילו הטורקי, חולוסי אקאר, שהתרחשה בערב שקדם להכרזה, וטען שהחלטת טראמפ הייתה מנוגדת להסכמות בשיחה. "הנשיא פעל על דעת עצמו", אמר המקור. "זה לא מאוד מפתיע את מי מאתנו שעוקבים אחרי הפעולות שלו, אבל זו הייתה הפתעה וזה היה הפוך מהדברים שאספר אמר לאקאר". כוחות כורדים בסוריה | צילום: רויטרס, חדשות לאחר הביקורת שספג, הגיב טראמפ בחשבון הטוויטר שלו: "אנחנו נילחם איפה שזה יוביל לרווח עבורנו, ונילחם אך ורק כדי לנצח. טורקיה, אירופה, סוריה, אירן, עירק, רוסיה והכורדים יהיו חייבים להבין את המצב". טראמפ הוסיף וסיפר על הסיוע שהכורדים קיבלו מהאמריקנים במשך שנים. "כרגיל, ארה"ב היא הפראיירית של נאט"ו", כתב. "הכורדים לחמו איתנו, אבל קיבלו כמויות אדירות של כסף וציוד גם כן. הם נלחמו בטורקים במשך עשורים, אני עצרתי את הקרב הזה במשך שלוש שנים, אבל הגיע הזמן שאנחנו נצא מהמלחמות המגוחכות והבלתי נגמרות האלה, רבות מהן בין שבטים, ולהביא את החיילים שלנו הביתה". היום הגיב טראמפ על ציוץ בטוויטר המשבח את החלטתו להוציא את כוחות צבא ארה"ב מסוריה. הנשיא האמריקני הבהיר בתגובתו כי לדעתו ארה"ב מעולם לא הייתה צריכה לשלוח כוחות אל האזור: True. Should have never been there in the first place! https://t.co/kVXtpB23Wy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019 על אף שבמעשיו של טראמפ למעשה פינה את הדרך לצבא הטורקי, נשיא ארדואן נאלץ לשמוע איומים מכיוונו של נשיא ארה"ב. מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ כי אם טורקיה תפעל בדרכים אסורות, הוא בתגובה "יפעל להרוס את כלכלתה". טראמפ אף הזהיר את ארדואן כי אם חייל אמריקני ייפגע - טורקיה תהיה "בצרה גדולה". "כפי שציינתי בחריפות בעבר, ורק כדי לחזור ולהדגיש", צייץ טראמפ ביום שני האחרון. "אם טורקיה תעשה משהו שאני, בחוכמתי הגדולה, אחשיב למשהו שהוא חוצה גבולות, אני אהרוס ואחסל לחלוטין את כלכלת טורקיה (ועשיתי זאת בעבר!)". {title}





