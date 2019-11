מצב חירום הוכרז הערב (רביעי) בנמל התעופה סחיפול באמסטרדם - זאת בעקבות אירוע ביטחוני חריג. על פי דיווחים, אדם ניסה לחטוף מטוס באמצעות סכין במקום. זמן קצר לאחר מכן דווח כי טרמינל 2 בנמל התעופה במילאנו פונה מחשש לפצצה.

על פי דיווחים, מצב החירום הוכרז לאחר שקברניט המטוס, שככל הנראה אמור היה להמריא למדריד, לחץ במהלך תהליך העלייה למטוס על כפתור המצוקה - כפתור שנועד להתרעה במצב של ניסיון חטיפה או או מתקפה. עוד דווח כי על סיפון המטוס ישנם 27 נוסעים ואנשי צוות. יש חשש כי התוקף מחזיק בנוסעים כבני ערובה.

דובר המשטרה הצבאית המקומית אמר לכתבים כי "יש מצב מעורר חשד, זה כל מה שאני יכול לומר כרגע", וסירב לציין לאיזו חברה שייך המטוס בו הוא מתרחש. על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, כוחות מיוחדים, שני מסוקים ועוד כוחות הצלה הוזעקו לנמל התעופה.

