בצל הביקורת הבינלאומית על הפעולות הצבאיות של טורקיה בצפון סוריה, נשיא טורקיה ארדואן הבהיר כי ארצו "לא תיסוג מהפעולה בסוריה, לא משנה מה אף אחד יגיד". במקביל יורי אושאקוב, יועץ בכיר בקרמלין, אמר היום (שני) שהמבצע הצבאי של טורקיה בצפון סוריה "לא בדיוק" מתאים לשאיפה לשמור על השלמות הטריטוריאלית של המדינה. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות "אנחנו נחושים להמשיך במצב עד הסוף מבלי לשים לב לאיומים", אמר הנשיא ארדואן. "אנחנו נסיים את העבודה. הקרב יימשך עד שנשיג ניצחון מוחלט". המועצה האירופית גינתה מוקדם יותר בחריפות את המבצע הצבאי הטורקי בסוריה אך לא הכריזה מפורשות על אמברגו בייצוא הנשק לארדואן – כפי שגרמניה וצרפת רצו. במקביל, היועץ הרוסי הבכיר אושאקוב שוחח עם כתבים במהלך ביקורו של נשיא רוסיה פוטין בריאד והגיב למבצע הצבאי של טורקיה בצפון סוריה. לדבריו, רוסיה רוצה לוודא שהפלישה הטורקית היא "פרופורציונלית לסיטואציה - הדבר הכי חשוב למוסקווה הוא שמעשי טורקיה לא יפגעו במאמצים להביא פתרון פוליטי למלחמה בסוריה". כיצד תפעל רוסיה? אחד הכתבים הזכיר לאושאקוב שרוסיה הצהירה בעבר כי היא דורשת לכבד את השלמות הטריטוריאלית של סוריה, ושאל אותו האם המבצע הצבאי של טורקיה אכן תואם את הדרישה. על כך ענה אושאקוב: "לא בדיוק". אושאקוב הוסיף כי רוסיה מתכננת "לעשות משהו" בקשר לזה, בלי לציין מה. בעוד המנהיגים מפרסמים הצהרות, התקיימה גם שיחה טלפונית משמעותית בין ראשי הצבא ברוסיה וארה"ב. ואלרי גראסימוב, ראש הסגל הצבאי ברוסה, שוחח עם מפקד הכוחות האמריקניים, מארק מילר, כך דיווחו בסוכנויות הידיעות הרוסיות. על פי הדיווחים, השיחות נגעו לתחומים בהם יש לשתי המדינות אינטרסים משותפים. מוקדם יותר האשים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ את הכורדים כי הם עשויים לשחרר אסירי דאע"ש שמוחזקים שם "כדי לפתות את ארה"ב לחזור לאזור". עוד הבהיר הנשיא כי לא יילחם מול טורקיה, אך הוא נערך לפגיעה בכלכלתה. צילום: רויטרס בסדרת ציוצים הגן טראמפ על המהלך שביצע בסוריה – וענה להאשמות שהוא מפנה את השטח לדאע"ש. "אנחנו לא נכנסים למלחמה נוספת בין עמים שנלחמים זה בזה במשך 200 שנה". עוד תקף טראמפ את מבקריו האירופאיים וציין: "לאירופה הייתה הזדמנות לקבל את אסירי דאע"ש שלהם, אבל הם לא רצו להתמודד עם המחיר ורצו שארצות הברית תעמוד בכך". עוד טען כי ייתכן שהכורדים משחררים לוחמי דאע"ש "כדי שאנחנו נתערב". לדבריו, אנשי דאע"ש יכולים להיתפס בקלות על ידי טורקיה או על ידי מדינות אירופה, אבל הם צריכים לפעול מהר". כמו כן הזהיר טראמפ: "סנקציות גדולות על טורקיה בדרך! אנשים באמת חושבים שאנחנו צריכים ללכת למלחמה עם טורקיה, חברת נאט"ו? המלחמות שלא נגמרות יסתיימו! אותם אנשים שהכניסו אותנו לבלאגן במזרח התיכון הם אותם אנשים שהכי רוצים שנישאר שם!". בכיר אמריקני חושש מעימות עם צבאו של ארדואן אתמול גורמים רשמיים בארה"ב אישרו כי חלק מכוחותיהם שנותרו במדינה נאלצו לנטוש את עמדותיהם ולנוע למיקום חדש על מנת להתרחק ממוקדי הקרבות. זאת זמן קצר לאחר שבכיר אמריקני הביע חשש לביטחון כוחות הצבא האמריקני בסוריה בגלל הפלישה הטורקית. לדברי הבכיר, שצוטט בסוכנות הידיעות AP, כוחות צבא ארה"ב בצפון סוריה נמצאים ב"סכנת בידוד", בעקבות החלטת טראמפ לדלל את הנוכחות הצבאית. הבכיר האמריקני אף הזהיר כי החיילים האמריקנים המוצבים במדינה עלולים להתעמת עם הכוחות שפועלים בתמיכת טורקיה. לדבריו, המצב בצפון-מזרח סוריה "מידרדר במהירות" וההתפתחויות מגבירות את הסיכוי לעימות. עוד טען הגורם, שהתראיין בעילום שם, כי כוחות צבא ארה"ב ובני בריתם הכורדים לא שולטים יותר בקווי התקשורת בקרקע ולא בפעילות טורקיה בשמי המדינה. צבא אסד החל להגן על הכורדים אחרי חמישה ימים שבהם הצבא הטורקי כתש את הכוחות הכורדים בצפון סוריה – לוחמי צבא אסד החלו היום להיפרס לאורך הגבול הצפוני בעיר מנביג' ולסייע לכורדים בבלימת הכוחות הטורקיים. במסגרת ההסכם בין הכורדים לסורים נמסרו לאסד ערי מפתח ובתמורה הוא יספק לכורדים הגנה. מנהיג הכוחות הכורדים הדגיש כי העסקה בוצעה באי רצון אחרי חמישה ימים של הפגזה בלתי פוסקת מצד הטורקים שלוותה בתקיפות אוויריות, ירי ארטילרי ועוד. ארדואן מצדו אמר שהוא לא חושב שכניסת הצבא הסורי תהווה בעיה. בסוכנות הידיעות העולמית רויטרס פורסם אמש כי נציג המרכז הסורי לזכויות האדם אישר ששיירה אזרחית הותקפה אתמול על ידי חיל האוויר הטורקי בעיר ראס אל-עין, בצפון סוריה, וכתוצאה מכך 14 בני אדם נהרגו. לדברי משקיף הארגון, העוסק במעקב אחר הפרת זכויות אדם בסוריה, המתקפה כוונה כלפי אזרחים שהגיעו למקום במטרה להביע תמיכה בתושבי העיר הנתונים תחת מתקפה. בשיירה שהותקפה נסעו אזרחים כורדים לצד עיתונאים זרים. "היינו בשיירה שהותקפה בידי הטורקים ובני בריתם", העידה העיתונאית הצרפתית סטפאני פרז בטוויטר לאחר האירוע. "הצוות שלנו בריא ושלם, אך חלק מעמיתינו העיתונאים נהרגו". #Syrie Notre reportage sur le convoi kurde attaqué près de la frontière turque avec @AuerNicolas @massoud_hamid et Yan Kadouch https://t.co/Q42aSLA9hc via @franceinfo — Stephanie Perez (@PerezpStephanie) October 13, 2019 בעקבות התקרית, הוציאו הכוחות הכורדיים הודעה שלפיה "הכוחות הפולשים מטורקיה תקפו שיירה אזרחית שכללה עיתונאים זרים והייתה בדרכה לראס אל-עין במטרה להביע את התנגדותם לפלישה הטורקית". בהודעה צוין כי עשרות אזרחים נהרגו ונפצעו. The moment the convoy was hit in Ras al-Ain pic.twitter.com/l24jSbGfOJ (via @mutludc) — Gregor Peter (@L0gg0l) October 13, 2019 אחרי התקרית נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר בתום ישיבת הקבינט הביטחוני הדחופה שקיים כי צרפת תנקוט בצעדים שיבטיחו את שלומם של אזרחיה וכוחותיה בצפון מזרח סוריה. שר החוץ הצפרתי קרא לשרי האיחוד האירופי לגנות שוב את המתקפה הטורקית בצפון סוריה ולקרוא לחרם נשק על אנקרה. עוד הוסיף שר החוץ כי יש לבקש מארצות הברית שתקיים מפגש של הקואליציה נגד דאע"ש. "המתקפה הקשה והלא חוקית של טורקיה על צפון סוריה עלולה להותיר הרס ולהביא למשבר הומניטארי רציני", אמר ז'אן איב לה-דריאן, שר החוץ הצרפתי. ""צרפת מצפה מהפגישה הזו לשים קץ למתקפה נגד הכורדים. אנו נבטל את עסקאות הנשק עם טורקיה ונקווה שהמתקפה תיפסק". העימות במבצע "מעיין השלום" מתרחב הצבא הסורי החל להעביר כוחות צפונה במטרה לפרוס אותם לאורך הגבול עם טורקיה. בכיר בכוחות הכורדיים אמר כי שיתוף הפעולה עם הצבא הסורי יסייע לבלום את מה שכינה ה"תוקפנות הטורקית", ולשחרר את האזורים שאליהם נכנסו כוחותיו של ארדואן בימים האחרונים. בתקשורת הסורית דווח כי צבא סוריה החל לשנע כוחות לעבר החזית הצפונית במסגרת היערכותו לעימות עם הצבא הטורקי. הצבא הסורי צפוי להיפרס לאורך הגבול עם טורקיה, כחלק מתיאום עם הכוחות הכורדיים במטרה לבלום את המתקפה הטורקית. לוחם מהמיליציות הסוריות הפועלות בשירות הטורקים | צילום: רויטרס מוקדם יותר הגיב נשיא טורקיה רג'אפ טאיפ ארדואן לביקורת על כך שאסירי דעא"ש שהיו כלואים בצפון סוריה נמלטו בעקבות המתקפה על הכוחות הכורדיים באזור. זאת, לאור טענות מצד הכורדים שלפיהן 785 אסירים מארגון הטרור הרצחני יצאו לחופשי. לפי סוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", ארדואן הבהיר כי הדיווחים על בריחת האסירים שקריים, וכל מטרתם היא לעורר את חמתן של ארה"ב ויתר המדינות במערב ולעודד אותן לנקוט בפעולה. בשעות הצוהריים עדכן שר ההגנה של טורקיה כי כוחות הצבא הטורקי השתלטו על ציר מרכזי בסוריה הנע במקביל לגבול הטורקי בצפון-מזרח המדינה. לדבריו, הכוחות הגיעו עד לעומק של 35 ק"מ בתוך המדינה. עם זאת, דווח גם כי בכיר בכוחות הכורדיים טוען שהקרב במקום עדיין בעיצומו, והכוחות הטורקיים נסוגים. שלשום רשת CNN חשפה את השיחה הזועמת של מפקד כוחות ה-SDF ("הכוחות הדמוקרטיים של סוריה") בהובלת הכורדים עם דיפלומט אמריקני בכיר. לפי הפרסום, המפקד התריע בפני ארה"ב: "ויתרתם עלינו, מכרתם אותנו – זה לא מוסרי". לפי תוכן השיחה שהגיע לידי רשת CNN גנרל מזלום אמר לרובוק, סגן השליח המיוחד לקואליציה נגד דאע"ש: "אתם משאירים אותנו לטבח". הבכיר דרש לדעת אם ארה"ב תפעל על מנת להגן על הכורדים בסוריה מול הפעילות של ארדואן וצבאו. {title}





