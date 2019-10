הצרות סביב דונלד טראמפ ממשיכות להיערם – אך הוא זוכה לחיזוק מ"גורם ידידותי": ה"ניו יורק טיימס" דיווח כי הנשיא האמריקני שוב השתמש בדיפלומטיה למען צרכיו הפוליטיים, ובארה"ב גוברת התמיכה – כ-50% מהציבור בסקרים האחרונים – להליך ההדחה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלינסקי, שאיתו התקיימה השיחה במוקד הניסיונות להדחה, הגיב היום (שלישי) בביטול לדיווחים שטראמפ לחץ עליו.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"זה בלתי אפשרי להשפיע עליי", הצהיר זלנסקי בשיחה עם כתבים בקייב. "אני לא מרגיש שום לחץ. יש אנשים רבים במערב ובאוקראינה שהיו רוצים להשפיע עליי אבל אני נשיא של מדינה עצמאית ואני חושב שהצעדים שנקטתי עד כה מוכיחים שאי אפשר להשפיע עליי". עוד הצהיר כי מעולם לא דיבר או נפגש עם רודי ג'וליאני, עורך דינו האישי של טראמפ, שהוזכר פעמים רבות בשיחה ביניהם.

בשבוע שעבר איש מודיעין אמריקני קיבל מעמד של חושף שחיתויות והגיש תלונה על שיחת טלפון בעייתית לכאורה של טראמפ עם נשיא אוקראינה. לפי החשד, טראמפ עיכב סיוע צבאי על מנת לשכנע את נשיא אוקראינה לחקור את מעורבותו האפשרית של בנו של ג'ו ביידן בשחיתות מקומית. תמלול השיחה פורסם וטראמפ טען כי התמלול מוכיח שלא קשר בין הדברים.

סקרים שהתפרסמו מראים שהתמיכה בהליך ההדחה עולה, גם בקרב הרפובליקנים המתונים. גם הפרסומים שלפיהם מזכיר המדינה פומפאו נכח בשיחה גרמו מבוכה מכיוון שסתרו את דבריו של פומפאו, שכבר זומן לעדות יחד עם ג'וליאני. מנהיג הרפובליקנים בסנאט אמר שהם יפעלו לפי החוקה וידונו בהליך ההדחה אם יידרשו לכך.

היום נרשמה הסתבכות נוספת בפרשה: לפי הפרסום בניו יורק טיימס, טראמפ שוחח בטלפון עם ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון וביקש ממנו לסייע בחקירת משרד המשפטים, שנועדה להפריך את קשרי קמפיין הבחירות שלו ב-2016 עם רוסיה.

בסדרת ציוצים תקף היום טראמפ את הטענות נגדו ותהה: "אם כל מה שיש לחושף השחיתויות לכאורה זה מידע מיד שנייה, וכל מה שאמר על השיחה ה'מושלמת' שלי ושל נשיא אוקראינה היה שגוי, למה אנחנו לא זכאים לראיין אותו וללמוד הכול עליו ועל האדם שמסר לו המידע הכוזב".

לדבריו, "הכול עוסק בשיחת טלפון שלא הייתה יכולה להיות חמה יותר, טובה יותר או נחמדה יותר. לא היה לחץ בכלל (כפי שנשיא אוקראינה אישר)". עוד הצהיר: "זו רק עוד מתיחה דמוקרטית".

“The congratulatory phone call with the Ukrainian President was PERFECT, unless you heard Liddle’ Adam Schiff’s fraudulently made up version of the call. This is just another Fake News Media, together with their partner, the Democrat Party, HOAX!