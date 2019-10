שלושה הרוגים בטבח שבוצע הלילה (בין שלישי לרביעי) בלונג ביץ' שבקליפורניה. על פי הפרסומים אדם נכנס למסיבת ליל כל הקדושים בבית בשכונה כשהוא מצויד בנשק וביצע ירי לעבר המבלים. בנוסף לשלות ההרוגים, היורה הצליח לפצוע 9 בני אדם נוספים - כל הקורבנות בשנות ה-20 לחייהם.

שוטרים שהוזנקו למקום פתחו במרדף אחד היורה וממכבי האש בלונג ביץ' נמסר כי צוותים הוזנקו למקום בשעות הערב ונתקלו באירוע נפגעים המוני. דובר תחנת הכבאות בלונג ביץ' אמר כי "הצוותים הגיעו למקום והיה כאוס גדול. עם הגעתם הם זיהו 12 אנשים שזקוקים לטיפול".

#BREAKING: At least eight people shot at what neighbors describe as a Halloween party in Long Beach. @Stu_Mundel overhead in #Sky2. #CBSLA pic.twitter.com/6qkZCDjdXi