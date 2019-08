ההתאבדות - והקונספירציות: האם ג'פרי אפסטין התאבד בתא המעצר שלו? לפי הרשויות בארה"ב התשובה היא כן, אבל לפי הנשיא טראמפ - לנשיא לשעבר ביל קלינטון יש קשר ישיר למוות. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות ביום שישי האחרון נחשפה עדותה המטלטלת של אישה שטוענת כי אפסטין סרסר בה כשהייתה קטינה ונשלחה על ידו לקיים יחסי מין עם שורה של בכירים, בהם מושל ניו מקסיקו לשעבר ביל ריצ'רדסון, הסנטור האמריקני לשעבר ג'ורג' מיטשל ומנהל הנכסים גלן דובין. אפסטין תלה את עצמו למוות שעות לאחר שפורסמה אותה עדות. עם פרסום מעשה ההתאבדות שלו, נפוצו ברשת תיאוריות קונספירציות רבות בעקבות השאלה איך הוא בכלל הצליח לשים קץ לחייו בתא מעצר מאובטח היטב, פחות מחודש לאחר שנכשל בניסיון התאבדות קודם, והאם מדובר ברשלנות - או שמא ברצח מתוכנן היטב. זאת, משום שבזמן ההתאבדות לא היה תחת השגחה, מסיבה שאיננה ברורה: האם כיוון שעבר מספיק זמן מאז ניסיון ההתאבדות הקודם הוערך שאינו אובדני יותר - או שמדובר בהחלטה שתוכננה מראש בדיוק בשביל זה? יתרה מכך, גם לאחר ניסיון ההתאבדות הקודם דווח כי אפסטין נמצא עם חבלות בצוואר ורבים פקפקו בכך שהוא אכן ניסה להתאבד. אבל למרות ההודעה אתמול לפיה מדובר בהתאבדות, נראה שהנשיא בעצמו לא מאמין לגרסה הרשמית של הרשויות. הלילה טראמפ צייץ מחדש ציוץ של הקומיקאי טרנס וויליאמס, שידוע כתומך שלו, שקשר בין משפחת קלינטון למוות. Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX — Terrence K. Williams (@w_terrence) August 10, 2019 "מת מהתאבדות תחת השגחה של 24/7? כן, בטח", הוא כתב. "איך זה קרה? לג'פרי אפסטין היה מידע על ביל קלינטון, עכשיו הוא מת". בסרטון בן שתי דקות שפרסם יחד עם הציוץ וויליאמס מוסיף: "מסיבה מוזרה שהיא, אנשים שיש להם מידע על הקלינטונים בסופו של דבר מתים". לאחר מכן הנשיא הגדיל לעשות, כששיתף ממועדון הגולף היוקרתי שלו ציוץ של משתמש לא מאומת, על מסמכים שנחשפו לאחרונה ובהם טענות חדשות על מעללי אפסטין עם הגילוי לפיו ביל קלינטון "ביצע נסיעות פרטיות לאי הפדופיליה" של עבריין המין: "המסמכים חושפים שדמוקרטים בכירים, כולל ביל קלינטון, ערכו טיולים פרטיים ל'אי הפדופילים' של אפסטין". הדובר של ביל קלינטון הגיב לטראמפ בטוויטר ודחה בתוקף את ההאשמות של הנשיא המכהן: "מגוחך, וכמובן לא נכון - ודונלד טראמפ יודע זאת. האם הוא הפעיל את התיקון ה-25?", תוך שהוא רומז לסעיף בחוקה האמריקנית שהפעלתו מאפשרת את הדחת הנשיא והחלפתו בסגנו. Ridiculous, and of course not true — and Donald Trump knows it. Has he triggered the 25th Amendment yet? https://t.co/Pa8M8pAenr — Angel Ureña (@angelurena) August 11, 2019 ולא רק הדובר של קלינטון דוחה את הגרסה של טראמפ. גם מרקו רוביו, חבר המפלגה הרפובליקנית וסנטור מטעם מדינת פלורידה, דוחה את הטענות והזהיר מפני הפצה של האשמות לא מבוססות: "יש לבחון את האופן שבו אפסטין הצליח להתאבד. אבל הרצון המיידי להפיץ תיאוריות קונספירציה על מישהו 'בצד השני' שהרג אותו ממחיש למה החברה שלנו כל כך פגיעה למידע חסר והשפעת חוץ". העובדה שטראמפ "יורק אש" לעבר קלינטון סותרת באופן מהותי את המסורת האמריקנית, לפיה נשיאי עבר נוהגים בכבוד זה לזה, גם אם מדובר בכאלה שמגיעים ממפלגות יריבות. אלא שלטראמפ יש דרך משלו, ובעבר תקף אינספור פעמים את ברק אובמה בטענה שהוא לא אמריקני אלא נולד בקניה ולאחר שניצח את הילארי בבחירות 2016 הציע "לכלוא אותה", טראמפ תוקף כמעט מדי שבוע את משפחת קלינטון. Scrutiny of how #Epstein was able to commit suicide is warranted



But the immediate rush to spread conspiracy theories about someone on the “other side” of partisan divide having him killed illustrates why our society is so vulnerable to foreign disinformation & influence efforts — Marco Rubio (@marcorubio) August 10, 2019 {title}





