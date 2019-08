"אני מגן על המדינה שלי מפני פלישה, המוות שלי הוא בלתי נמנע": בזמן שפטריק קרוסיוס, החשוד ברצח 20 בני אדם שארע אמש (שבת) בסניף וולמארט סמוך לגבול מקסיקו נחקר - החשד נגדו כי פעל ממניעים גזעניים מתחזק: המשטרה המקומית מחזיקה במניפסט שככל הנראה כתב החשוד ופורסם ברשת 19 דקות לפני כן - ובו הוא מפרט לפרטי פרטים מדוע יצא למסע הירי הקטלני וגם מתאר את הנשק שבאמצעותו הוא יבצע את הטבח. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות את המניפסט שאותו כתב לכאורה החשוד - ושטרם התקבל אישור רשמי לגבי האותנטיות שלו - הוא בחר לפתוח בהצהרת תמיכה למבצע הטבח בניו זילנד, שרצח 49 מתפללים מוסלמים במסגד. לאחר מכן כתב שהחליט לבצע את הירי בטקסס לאחר שקרא ספר שמצדיק כביכול את העליונות של הגזע הלבן: "למעשה הקהילה ההיספנית לא הייתה המטרה שלי לפני". היורה בקניון בטקסס פטריק קרוסיוס | צילום: מצלמות אבטחה את המניפסט חילק היורה לכמה חלקים, שבהם מצא כביכול צידוקים שונים לצאת לטבח, מטעמים פוליטיים, כלכליים וגם אישיים. את הצידוק הפוליטי למעשיו מצא בכך ש"אמריקה נרקבת מבפנים החוצה" ושחברי המפלגות הדמוקרטיות והרפובליקניות בוגדות בארה"ב. לאחר מכן תקף את שילובם של ההיספנים בחברה האמריקנית ואמר כי הדבר הוא השתלטות עוינות על הפוליטיקה המקומית. "האוכלוסייה ההיספנית הגדולה בטקסס תהפוך אותנו לקרקע פורייה לדמוקרטים, לאבד את טקסס ועוד כמה מדינות עם נוכחות היספנית גדולה". את החלק הכלכלי סיכם קרוסיוס בתחזית לפיה אם קצב ההגירה הנוכחי לארה"ב יימשך - המהגרים ההיספנים יקחו בעתיד הקרוב למחצית מהאמריקנים את עבודתם. "למרות שמהגרים מבצעים 'עבודות מלוכלכות' - באופן מסורתי הילדים שלהם לא. הם רוצים לחיות את החלום האמריקני, וזאת הסיבה שהם הולכים לקבל תארים בקולג' ואז מקבלים כסף עבור היכולות שלהם".

Special Forces Entering Cielo Vista in El Paso Walmart Shooting pic.twitter.com/c4ceOS2gjK — Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) August 3, 2019 בהמשך קרוסיוס אפילו פירט את אמצעי הלחימה שבהם ישתמש. כלי הנשק העיקרי שלו יהיה קלצ'ניקוב - כפי שאכן קרה - אך לדבריו "זה לא כלי נשק נהדר" משום שמדובר בגרסה האזרחית, שלא מעוצב לקצב ירי גבוה ומתחמם מאוד אחרי 100 כדורים. הוא גם הסביר שישתמש תוך כדי הירי בכפפות נגד חום, כדי להתגבר על "המגבלה" של הנשק שלו. יתרה מכך, הוא כתב שהוא מנסה להשיג בנוסף גם AR-15, כלי נשק חצי-אוטומטי שאהוב מאוד על מבצעי אירועי ירי המוני בשל קצב האש. "לא ביליתי הרבה זמן בתכנון המתקפה הזאת. חודש, אולי פחות. אני חייב לעשות את זה לפני שאצא מדעתי. הבנתי שמתקפה פחות מתוכננת ומנפיסט חלש עדיפה מאשר בלי מתקפה ובלי מניפסט". בחלק של "מחשבות אישיות" לגבי הירי הוא כתב: "כל חיי נערכתי לעתיד שכרגע כנראה לא יקרה. עבודות החלומות שלנו יעברו אוטומטיזציה. ההיספנים ישתלטו על הממשל שלנו ועל טקסס האהובה שלי, והם ישנו את המדיניות לטובתם האישית. הם ישתמשו בטקסס כללי להפיכה פוליטית שבה יתחיל ההרס של האומה". "המוות שלי הוא כנראה בלתי נמנע", סיכם את המניפסט. "אם המשטרה לא תהרוג אותי, כנראה אמות בידי אחד הפולשים. שבי במקרה הזה הוא חמור בהרבה ממוות, כי אקבל עונש מוות בכל מקרה. גרוע מכך יהיה לחיות בידיעה שהמשפחה שלי מתעבת אותי". את ההחלטה לבצע את הירי דווקא בקניון הסביר כי יש במקום אבטחה פחות מאומנת, והוא קרא לאנשים נוספים שישאבו השראה ממעשיו - לבחור במקומות דומים. "אל תבזבזו את החיים שלכם על יעד מיותר ומסוכן. אם המטרה שלכם 'חמה מדי' תבחרו משהו אחר... רבים חושבים שהמאבק על ארה"ב הסתיים. הם לא יכולים לטעות יותר. זאת רק ההתחלה של המלחמה נגד ההשתלטות על ארה"ב ועל אירופה. כבוד הוא לי להילחם על המדינה שלי ולהציל אותה מפני חורבן". המקום שבו אירע הירי בטקסס “Hands up! Hands up!”



Videos show people being evacuated from the Cielo Vista Mall in El Paso, Texas amid the mass shooting at a Walmart that killed at least 20 people and left more than two dozen others injured. https://t.co/WG7XeQua9n pic.twitter.com/tyuatkD2up — ABC News (@ABC) August 4, 2019 20 בני אדם נרצחו ו-26 נוספים נפצעו באירוע הירי. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו בתגובה לאירוע הירי: "אירוע הירי לא רק טראגי, אלא מעשה של פחדנות". טראמפ כתב כי הוא עומד ביחד עם המדינה ומגנה את פשע השנאה והוסיף: "אין שום תירוץ או סיבה שתצדיק רצח של חפים מפשע". הירי, שכבר הוגדר כטבח השני הקטלני ביותר בהיסטוריה המודרנית של ארה"ב, התרחש מעט לפני השעה 11 בבוקר (שעון מקומי) בקניון Cielos Vista. בעקבות האירוע פרסם הודעה מושל טקסס שבה קרא לתושבי המדינה להתפלל לרפואת הפצועים ואמריקנים רבים נענו לבקשה והגיעו לתרום מנות דם למען הפצועים: "היום הקהילה באל פאסו הותקפה באלימות. הלבבות שלנו עם קורבנות הירי המתועב. אני מציע שכולנו נקדיש את התפילות שלנו עבור המשפחות". {title}





