נשיא אירן חסן רוחני הודיע היום (שישי) עם חזרתו מהעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, כי במהלך אחד הדיונים שהתקיים בין מספר מנהיגים בנושא האירני, ארה"ב הציעה להוריד את כל הנסקציות שהוטלו על טהרן. זאת בתמורה לחידוש משא ומתן בין הצדדים. "במהלך הדיון ארה"ב הודיעה בפירוש שכל הסנקציות יוסרו", אמר רוחני.

רוחני הוסיף כי "קנצרלית גרמניה, ראש ממשלת בריטניה ונשיא צרפת שנכחו בניו יורק התעקשו שתתקיים פגישה בינינו לבין ארה"ב תוך כדי שהם מעלים את אפשרות הסרת הסנקציות שאושרה גם על ידי ארה"ב".

יחד עם זאת, נשיא אירן הסביר כי הדיון סביב הסנקציות "לא התנהל בדרך המקובלת, אלא באווירה של לחץ מירבי ובמצב שבו הסנקציות עדיין ישנן". לדבריו, גם אם טהרן תיענה להצעת ארה"ב והמשא ומתן בין הצדדים אכן יחודש - "איש אינו יכול לנבא מה יהיו תוצאותיו".

הנשיא טראמפ הגיב לדברי רוחאני בחשבון הטוויטר שלו וכתב: "אירן ביקשה ממני להסיר את הסנקציות על מנת שנוכל להיפגש, אך כמובן שאמרתי לא!".

