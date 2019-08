נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב (שישי) בחשבון הטוויטר שלו תמונה של ההרס באתר אירני שבו לפי דיווחים התפוצץ טיל טרם יציאתו לחלל. טראמפ כתב בציוץ כי למדינתו אין שום קשר לכישלון שיגור הלווין והוסיף: "מאחל להם בהצלחה להבין מה השתבש".

"ארצות הברית לא הייתה מעורבת בתאונה הקטסטרופלית במהלך ההכנות לשיגור", כתב טראמפ בטוויטר. "אני מאחל לאירן כל טוב והצלחה בקביעה של מה שקרה באתר".

אמש דיווחה תחנת הרדיו האמריקנית NPR על כישלון השיגור – וכן פרסמה תמונות מהאתר שהעידו על פיצוץ הטיל.

The imagery from the commercial company Planet, shows smoke billowing from the pad at the Imam Khomeini Space Center in northern Iran. The failure is the third this year. https://t.co/iwoyatGWH0