טראמפ "מרכך" את המתקפה על אירן? היום (שני) טען נשיא ארה"ב כי ארצו "יודעת מי תקף" את מתקני הנפט בסעודיה. הערב, בשיחה עם כתבים, סייג מעט את דבריו ואמר כי "נראה שאירן אחראים למתקפה". נתניהו הגיש כי ישראל ערוכה להשלכות האפשריות של המתיחות, ורוחאני האשים את תימן בביצוע המתקפה.

עוד הוסיף טראמפ ואמר כי "מחירי הדלק לא עלו יותר מדי" בעקבות האירוע. טראמפ לא הצהיר עד כה על צעדי תגובה ובתקשורת האמריקנית דווח כי הממשלה טרם האשים רשמית את אירן במעשים ועדיין שוקל את צעדי התגובה. ראש הממשלה נתניהו אמר לתקשורת הזרה כי ישראל "מוכנה להגן על עצמה מפני כל 'דליפה' מהמצב במפרץ".

שר ההגנה מארק אספר גינה את הפעולה הצבאית והבהיר כי ממשל טראמפ פועל יחד עם שותפותיה של ארה"ב כדי "להגן על הסדר, שמבוסס על חוקים בינלאומיים". אספר האשים את אירן בחתירה תחת הסדר הבינלאומי.

עוד כינה השר את המתקפה "חסרת תקדים". אספר עדכן בחשבון הטוויטר שלו על שובו לפנטגון לאחר שתדרך את הנשיא טראמפ בבית הלבן, יחד עם בכירים נוספים במערך ההגנה האמריקני. עוד ציין אספר כי בימים האחרונים שוחח על הנושא עם יורש העצר הסעודי ועם שר ההגנה העירקי.

נשיא אירן רוחאני אמר כי המתקפה על מתקני הנפט של "אראמקו" הייתה "צעד תגובתי של העם התימני על המתקפות כנגד ארצם במשך שנים". לדבריו, "התימנים מפעילים את זכותם הלגיטימית להגן על עצמם".

דובר כוחות הקואליציה הסעודית הלוחמת בתימן מסר היום שאירן היא זו שעומדת מאחוריה - כך עולה מממצאי החקירה הראשונים. במסיבת עיתונאים שערך בריאד, אמר הדובר כי המתקפה לא בוצעה משטח תימן וכי חקירת המתקפה עודנה נמשכת. הגורמים החוקרים מנסים לאתר את המיקום המדויק של שיגור הטילים.

בתוך כך, דווח היום בסוכנות הידיעות "רויטרס" כי ארצות הברית שוקלת להרחיב את שיתוף הפעולה המודיעיני עם סעודיה בעקבות המתקפה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תהה בעמוד הטוויטר שלו האם אירן באמת לא מעורבת במתקפה ושאל: "האירנים אומרים שאין להם קשר למתקפה על סעודיה. עוד נראה".

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?