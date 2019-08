פרסום ראשון: אחרי מסרים סותרים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החליט היום (רביעי) כי תוכנית השלום לא תפורסם לפי הבחירות בישראל, כך לפי מקור בבית הלבן. על פי אותו מקור לא התוכנית ולא חלקים ממנה יפורסמו לפני הבחירות.

היועץ המיוחד ושליח ממשל טראמפ למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבלט, אישר את הפרסום בציוץ בחשבון הטוויטר שלו. "החלטנו כי לא נפרסם את תוכנית השלום או חלקים ממנה לפני הבחירות בישראל", הבהיר.

We have decided that we will not be releasing the peace vision (or parts of it) prior to the Israeli election.