פרשת "אוקראינה-גייט": נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה (בין ראשון לשני) בחשבון הטוויטר שלו כי כמו כל אמריקני, מגיע לו לפגוש את איש המודיעין שהאשים אותו והציג את שיחתו עם נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, "באופן לא מדויק ומטעה". בהמשך כתב טראמפ כי הוא רוצה לפגוש גם את מי שמסר את "המידע הבלתי חוקי" והוסיף: "האם האדם הזה ריגל אחרי נשיא ארה"ב? השלכות גדולות". לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות טראמפ האשים גם את יו"ר ועדת המודיעין בקונגרס האמריקני, אדם שיף, וכתב: "שקריו נעשו אולי באופן הבוטה והמרושע ביותר. הוא רשם דברים איומים, ואז אמר שזה יצא מפיו של נשיא ארה"ב". טראמפ הוסיף: "אני רוצה ששיף ייחקר ברמה הגבוהה ביותר בגין הונאה ובגידה". His lies were made in perhaps the most blatant and sinister manner ever seen in the great Chamber. He wrote down and read terrible things, then said it was from the mouth of the President of the United States. I want Schiff questioned at the highest level for Fraud & Treason..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019 בנוסף, ציטט טראמפ את הכומר רוברט ג'פרס וכתב: "אם הדמוקרטים יצליחו לסלק את הנשיא מתפקידו, זה יגרום למלחמת אזרחים, שבר באומה הזו שממנו ארצנו לעולם לא תחלים". ....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019 בפרשה נטען כי טראמפ ערך שיחת טלפון עם נשיא אוקראינה ולחץ עליו להתערב בבחירות לנשיאות לשנת 2020. לפי דוח תלונה של איש מודיעין שפרסמה ועדת המודיעין בשבוע שעבר, טראמפ ביקש מזלנסקי לחקור את יריבו הפוליטי, סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן, ואת בנו האנטר. טראמפ וזלנסקי בשולי עצרת האו"ם | צילום: רויטרס בעקבות החשיפה הכריזה יו"ר בית הנבחרים הדמוקרטית, ננסי פלוסי, על פתיחת הליך הדחה בבית הנבחרים נגד הנשיא טראמפ והצהירה: "איש אינו מעל החוק". פלוסי הוסיפה כי "הפעולות שנקט הנשיא הפרו באופן חמור את החוקה. הן מהוות בגידה בשבועת התפקיד, בביטחון הלאומי שלנו ובטוהר הבחירות". יום לאחר פרסום הדוח, התפטר מתפקידו שליח הממשל האמריקני לאוקראינה, קורט ווקר. התפטרותו של ווקר הגיע זמן קצר לאחר שמזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפאו, קיבל זימון לשימוע בפני הקונגרס במטרה לדרוש ממנו להציג מסמכים הנוגעים לקשר בין טראמפ לזלנסקי. שר החוץ הרוסי התייחס לפרשה ואמר: "סוגיית השיחה בין טראמפ לנשיא האוקראיני יצאה מכל פרופורציה". "הפעולות שנקט הנשיא הפרו באופן חמור את החוקה" | צילום: רויטרס, חדשות עורך דינו של טראמפ, רודי ג'וליאני, התייחס להליכי ההדחה שנפתחו נגד הנשיא האמריקני במסגרת ריאיון לרשת CNN. במהלך הריאיון, אמר ג'וליאני: "אם הנשיא לא ייתן את אישורו - לא אוכל להעיד בפרשה. לעומת זאת, אם הוא ירצה שאעיד, כמובן שאשתף פעולה". {title}





