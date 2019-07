הנסיכה האיה בינת אל חוסיין נראתה היום (שלישי) לראשונה מאז ברחה מדובאי לבריטניה כחלק מקרב גירושים מכוער מבעלה - שליט דובאי. הנסיכה שנצפתה בבית המשפט בלונדון בדיון על משמורת על ילדיה עם מוחמד בין ראשיד אל מכתוב.

הנסיכה בת ה-45 עזבה את השליט מדובאי בן ה-70 בחודש שעבר ודווח כי היא "מתחבאת" באחוזה בשווי של 85 מיליון פאונד בשכונת קנזינגטון היוקרתית בלונדון וכי היא חוששת לחייה. האיה ברחה מהנסיכות הערבית ביחד עם שנים מילדיה ותחילה חיפשה מקלט בגרמניה. בעלה רוצה שהיא תחזור לדובאי על מנת לנהל שם את הגירושין, על אף רצונה של הנסיכה להישאר בבריטניה.

