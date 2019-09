הניו יורק טיימס מדווח הערב (שני) שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מראש ממשלת אוסטרליה לסייע לשר המשפטים, וויליאם באר, לאסוף מידע עבור חקירת משרד המשפטים שטראמפ מקווה שתפגע באמינות הדוח של רוברט מולר. לפי הדיווח, המבוסס על שני בכירים אמריקנים המעורים בפרטי השיחה, טראמפ קיווה שהחקירה תראה כי צוותו של מולר פעל ממניעים מושחתים ומתוך נאמנות למפלגה הדמוקרטית. מהבית הלבן וממשלת אוסטרליה טרם נמסרה תגובה.

השיחה עם ראש ממשלת אוסטרליה מוריסון נערכה ספציפית למטרה זו, ובוצעה שבועות ספורים בלבד לאחר שיחתו עם נשיא אוקראינה, בה הנשיא רמז כי הסיוע הצבאי לאוקראינה תלוי בנכונותו של הנשיא "לעשות לו טובה" בנוגע לחקירת בנו של סגן הנשיא לשעבר ביידן. שיחה זו, שזכתה לכינוי "אוקראינה-גייט", הובילה לפתיחת הליך הדחה נגד הנשיא טראמפ.

בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מפרסם הערב (שני) כי מייק פומפאו, שר החוץ האמריקני, השתתף גם הוא בשיחה בין טראמפ לנשיא אוקראינה; והקונגרס שלח לג'וליאני צווים המחייבים אותו לשלוח להם מסמכים במסגרת הליך ההדחה של הנשיא.

ג'וליאני הוזכר בשיחה של טראמפ עם מקבילו האוקראיני כמי שיש לדבר איתו בנוגע לחקירת בנו של ג'ו ביידן, סגן הנשיא לשעבר והמתמודד המוביל כיום בפריימריז הדמוקרטיים. ג'וליאני, לשעבר ראש עיריית ניו יורק, נחשב לאחד האנשים המקורבים ביותר לטראמפ ומשמש גם כעורך דינו האישי. עם זאת, הוא נוהג להסתבך באמירות בעייתיות, אישית ומשפטית, בראיונות לתקשורת שנועדו להגן על הנשיא.

מוקדם יותר היום צייץ הנשיא טראמפ דברים קשים נגד מי שחשף את השיחה הבעייתית שקיים עם נשיא אוקראינה, וכן נגד יו"ר ועדת המודיעין בקונגרס, הדמוקרט אדם שיף. לדברי טראמפ, מגיע לו לפגוש את איש המודיעין שהאשים אותו והציג את שיחתו עם נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, "באופן לא מדויק ומטעה". בהמשך כתב טראמפ כי הוא רוצה לפגוש גם את מי שמסר את "המידע הבלתי חוקי" והוסיף: "האם האדם הזה ריגל אחרי נשיא ארה"ב? יש לכך השלכות חמורות".

נגד שיף היו לטראמפ דברים חמורים אף יותר לומר. "הוא המציא ההרה מזוייפת ושקרית, העמדי פנים שהיא שלי והחלק הכי חשוב בשיחה שלי עם נשיא אוקראינה והקריא אותה לקונגרס ולעם האמריקני – לא היה לזה שום קשר למה שאמרתי", האשים, ואז הציע: "לעצור אותו באשמת בגידה?". בכך טראמפ התייחס לדברים שנשא שיף, כשהוא מבהיר בצורה ברורה לחלוטין שלא מדובר בציטוטים של טראמפ – אולם אכן היו דומים להפליא לדברים שאמר טראמפ בשיחה, כפי שעלה מהשוואה שערכה רשת CNN עם התמליל שלה.

בהמשך האשים: "מי שינה את חוקי חשיפת השחיתויות רגע לפני שהוגשה התלונה המזויפת נגדי? נקזו את הבִּיצה!", כשהוא חוזר על הבטחת הקמפיין שלו לנקות את וושינגטון מהשחיתות; "נשיא אוקראינה אמר שהופעל עליו אפס לחץ על ידי, תיק סגור!", כשהוא מתייחס לדברי נשיא אוקראינה במענה לשאלות עיתונאים במהלך מפגש בינו לבין הנשיא בשולי עצרת האו"ם; וכמובן: "ציד המכשפות הגדול בהיסטוריה של ארצנו!".

WHO CHANGED THE LONG STANDING WHISTLEBLOWER RULES JUST BEFORE SUBMITTAL OF THE FAKE WHISTLEBLOWER REPORT? DRAIN THE SWAMP!