20 בני אדם נהרגו ו-26 נוספים נפצעו אמש (שבת) באירוע ירי המוני במרכז הקניות "וולמארט" באל פאסו שבטקסס. המשטרה עצרה חשוד בטבח, פטריק קרוסיוס בן ה -21 תושב טקסס. ברשויות המקומיות מדווחים כי קיים חשד לפשע שנאה בעקבות מניפסט שנאה שנמצא בידי המשטרה המקומית וככל הנראה נכתב בידי החשוד. מפקד משטרת אל פאסו, גרג אלן, דיווח: "כרגע יש לנו מניפסט של האדם הזה שמצביע במידה מסוימת על פשע שנאה אפשרי". למרות הדיווח, סוכן FBI שמעורב בחקירה אמר כי יש צורך בעבודת חקירה נוספת לפני שקובעים כי מדובר בפשע שנאה. בינתיים, הרשויות המקומיות בוחנות אפשרות להגיש נגד החשוד כתב אישום בגין רצח המוני. שלושה מקורות אישרו את זהותו של החשוד, מתוכם שני מקורות פדרליים ומקור ממשלתי אחד. הירי החל להתרחש בסמוך לקניון Cielos Vista מעט לפני השעה 11 בבוקר לפי השעון המקומי. לפי חלק מהדיווחים, הירי אירע בתוך סניף של "וולמרט". משטרת אל-פאסו ביקשה מהציבור שלא להתקרב למקום. לפי עדויות מוקדמות מדובר היה ביותר מיורה אחד שפתח באש.



⚠️Video from inside JCPENNY in Cielo Vista Mall as it was being evacuated, due to an active shooter in the area.

Video: Victoria Balderrama pic.twitter.com/7v67DL4mPG — Celina Renae Quintana (@KTSMCelina) August 3, 2019 עד ראייה סיפר לרשת CBS כי עמד להיכנס לסניף "וולמרט" ולפתע שמע לפחות 10 יריות וראה אישה מבוגרת נופלת לקרקע. הוא אינו יודע לומר בוודאות אם נורתה. Active Shooter in area of Hawkins and Gateway East. Scene is still active avoid the area. RG limited information. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019 "האירוע עדיין בעיצומו", נכתב אז בעמוד הטוויטר של משטרת אל פאסו. "הימנעו להגיע לזירת המקום", הוסיפו כוחות המשטרה. דקות ארוכות לאחר מכן נמסר כי האירוע הסתיים. בתיעוד מהזירה ניתן לראות כיצד אנשים רבים נמלטים בבהלה מהזירה בשעה שהם שומעים את הירי במקום. בעקבות האירוע פרסם הודעה מושל טקסס שבה קרא לתושבי המדינה להתפלל לרפואת הפצועים: "היום הקהילה באל פאסו הותקפה באלימות. הלבבות שלנו עם קורבנות הירי המתועב. אני מציע שכולנו נקדיש את התפילות שלנו עבור המשפחות". Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019 נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בעמוד הטוויטר שלו לאירוע הירי: "רע מאוד, הרבה מאוד נהרגו". {title}





