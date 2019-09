חרף הדיווחים, נשיא אירן לא ייפגש בסוף החודש עם נשיא ארה"ב טראמפ בשולי העצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש בניו יורק - כך דיווחה הבוקר (שני) הטלוויזיה של משמרות המהפכה. ההודעה האירנית מגיעה שעות לאחר שנשיא ארה"ב טראמפ כינה את הדיווחים שפורסמו לאחרונה כי בכוונתו להיפגש עם רוחאני בניו יורק ללא תנאים מוקדמים "פייק ניוז": "זאת הצהרה לא נכונה (כרגיל!)". את הציוץ פרסם טראמפ בתגובה למתקפה על שני אתרי הנפט בסעודיה, שפגעה באספקת הנפט העולמית לאחר שהורידה בכ-5% את היקף ייצור החביות היומי של הזהב השחור. את המתקפה ביצעו המורדים החות'ים בתימן, שנתמכים על ידי משמרות המהפכה של אירן - שעדיין לא קיבלו על עצמם אחריות על התקיפה. תקיפת אתרי הנפט הסעודים, כך נראה, סיכלה את כוונתו של ארה"ב לפסגה עם מקבילו האירני והביאה את שתי המעצמות להחליף מהלומות בתגובה להסלמה החמורה במפרץ הפרסי. בזמן שבגורמים בארה"ב מעריכים שאירן היא זו שביצעה הלכה למעשה את המתקפה, הנשיא טראמפ נמנע הלילה מלהטיל את האשמה על משמרות המהפכה, אך שיגר רמז עבה לכיוונה של טהרן - ובמקביל הודיע: אישרתי לפתוח את מאגרי החירום כדי למנוע מחסור עולמי בנפט. Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019 "אספקת הנפט בערב הסעודית הותקפה", כתב הלילה הנשיא האמריקני בחשבון הטוויטר שלו. "יש [לנו] סיבה להאמין שאנחנו יודעים מי האשם, [אנחנו] דרוכים ומוכנים בהתאם לאישור, אך מחכים לשמוע מהממלכה [ערב הסעודית] מי הם מאמינים שהיה הגורם להתקפה, ובאיזה אופן נמשיך [לפעול]!". לאחר מכן פרסם ציוץ נוסף: "יש [לנו] המון נפט!". PLENTY OF OIL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019 {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן