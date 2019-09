הלחץ האמריקני על אירן ממשיך: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (שישי) כי הטיל סנקציות על הבנק המרכזי של אירן. הוא לא פירט מעבר לכך, אולם לדברי שר האוצר האמריקני מנוצ'ין, הבנק היה המקור האחרון של אירן למשאבים פיננסיים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

מוקדם יותר היום נפש שליחו המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבלט, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתום הפגישה צייץ גרינבלט כי השניים שוחחו על יחסי ארה"ב-ישראל, סוגיות אזוריות ומאמצי השלום.

Honored to meet today with Prime Minister @Netanyahu . We discussed the incredibly strong U.S.-Israel relationship, regional issues and the peace effort. pic.twitter.com/bgdbfUojqZ

מוקדם יותר השבוע הודיע טראמפ כי בכוונתו להטיל סנקציות חדשות על משטר האייתוללות. בציוץ בחשבון הטוויטר שלו - בלי מידע נוסף - הנשיא כתב: "הוריתי למשרד האוצר להגדיל באופן ניכר את הסנקציות על אירן". שר החוץ הרוסי אמר בתגובה להחלטה כי היא "הרסנית, ולא תפתור דבר".

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!