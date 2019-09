סופת ההוריקן "דוריאן" הכתה היום (ראשון) בעוצמה באיי הבאהמה שבים הקאריבי. הרשויות והתושבים במקום חוששים כעת מנזקי הסופה העוצמתית, שהגיעה כבר לדרגה הגבוהה ביותר במדד הסופות הטרופיות - דרגה חמש. בהמשך צפויות הרוחות להגיע לעוצמה של כ-280 קמ"ש, ופרצי הרוח למהירות של יותר מ-300 קמ"ש. הסופה צברה תאוצה בסוף השבוע האחרון, כשחלפה מעל מי האוקיינוס האטלנטי החמים בעונה זו של השנה. לאחר שהוגדרה לפני כמה ימים כסופה טרופית בדרגה 2, היא התפתחה כעת לכדי הוריקן עוצמתי ברמה המסוכנת ביותר. Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell (@QueenAnarchyy) September 1, 2019 דוריאן שינתה את מסלולה, וביממה הקרובה אמורה עין הסערה לחלוף מעל האיים הצפון-מערביים של הבאהמה. ‏לאורך החוף המזרחי של ארה"ב - מפלורידה בדרום ועד קרוליינה הצפונית - עוקבים בדריכות אחרי כל שינוי בנתיב הסופה מחשש לפגיעה קטלנית. אחד העוקבים המודאגים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שלח את תפילותיו לתושבי איי הבהאמה. Pray for the people in the Bahamas. Being hit like never before, Category 5. Almost 200 MPH winds. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019 גם עכשיו ממשיכה דוריאן לתעתע במרכזי החיזוי. זאת משום שהמודלים לא אחידים ומציגים מקומות שונים של פגיעה. מטוסי החיזוי של נאס"א טסים בתכיפות גבוהה בניסיון למקד את התחזית שתקבע אילו תושבים יאלצו להתפנות מבתיהם בחוף המזרחי במהלך היממות הקרובות. Hurricane Dorian made landfall in the Bahamas as a Category 5 hurricane with sustained winds of 185 mph and gusts over 220 mph, making it a “catastrophic” storm with “devastating winds," according to the National Hurricane Center. Follow live updates. https://t.co/Yp43NXB5mT pic.twitter.com/KAIu73iuy2 — The New York Times (@nytimes) September 1, 2019 הורבט מיניס, ראש ממשלת איי הבאהמה, הזהיר כי מדובר בסופה העוצמתית ביותר שפקדה את האזור. הרשויות במדינת האיים נאלצו להכריז ברגע האחרון על פינוי חובה של כ-2000 תושבים ממוקדי הפגיעה, ופתחו מאות מקלטים למי שאינו יכול - או לא הספיק - להתפנות. אנתוני פוסטר, תושב איי הבהאמה, סיפר לפני שעזב את ביתו: "אני משאיר את הבית שלי ואת הסירות שלי, ואני מודאג מכך שאני נוטש אותם ומהמצב שבו אמצא אותם כשאחזור". גם בר אלעזרא, המתגורר באיי הבהאמה, העיד על המצב המסוכן: "עוד שעה כבר לא יהיה בטוח להיות פה באזור וניאלץ להיות בפנים. תסתכלו על העננים - האזור הזה בדרך כלל שקט". More footage from the Abaco Islands as the eye of Hurricane Dorian passes over.



Warning: Don't go outside while the eye passes over. Hurricane-force winds will return from the opposite direction.pic.twitter.com/nw05yT73Mp — BNO News (@BNONews) September 1, 2019 ביום שישי הוכרז מצב חירום בכל המחוזות של פלורידה. התושבים הונחו לאגור מזון ומים ולהצטייד בסוללות למקרה שרשת החשמל תקרוס. פקקי ענק נרשמו בתחנות בדלק, ובחלק מהמקומות הוא אזל לגמרי. גם בג'ורג'יה, לואיזיאנה ושתי הקרוליינות נערכות הרשויות לפגיעת ההוריקן. נשיא ארה"ב טראמפ סיפר שהוא עוקב מקרוב אחר ההיערכויות לסופה: "נראה כאילו מדובר באחד ההוריקנים הגדולים שראינו וזאת בעיה... אנחנו לא יודעים איפה הוא יכה".





