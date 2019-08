סאבה קורד אספארי, פעילת זכויות נשים אירנית בת 20, נידונה ל-24 שנות מאסר, מהן 15 בגין "הפצת זנות באמצעות הסרת החיג'אב שלה". עוד הורשעה בהפצת פרופוגנדה נגד המדינה, וכן בקשירת קשר והתאספות אסורה.

אספאי ואמה, רחלה אחמדי, הן פעילות מרכזיות בתנועת המחאה "ימי רביעי לבנים", שיוצאת נגד החובה לעטות חיג'אב במדינה. השתיים פרסמו באופן קבוע סרטונים של עצמן צועדות ברחובות טהרן בראש חשוף, במטרה לעודד נשים אחרות למחות על החוק ולהפר אותו.

Her name is #SabaKordafshari, she is only 20 but has received 24 year prison sentence. One of her “crime” is #WalkingUnveiled . Where is the outrage in the media who seem besotted with @Jzarif and the nuclear deal?#WhiteWednesdays call on international community to condemn it. pic.twitter.com/UBICM0AIem