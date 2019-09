סאב קוץ' מילגה? לא ממש: הלילה (בין שישי לשבת) סיפור חללית "בראשית" חזר על עצמו כמעט במדויק והפעם בהודו. החללית ההודית "צ'אנדריאן 2" שעשתה מסלול דומה לזה של בראשית התרסקה על הירח בזמן תמרון הנחיתה. ראש הממשלה מודי: "ההישג עומד בפני עצמו – אסור להתייאש".

כשהחללית התקרבה לירח באמצעות שימוש נבון בכוח המשיכה של הכדור – החל תמרון הנחיתה. המתח בחדר הבקרה עלה לשיאו. תחילה הכל עבד כשורה: החללית הסתובבה כמתוכנן כך שהמנוע יהיה מופנה קדימה ואז הוא הופעל במלוא עצמתו על מנת לבלום את הנחיתה.

#WATCH PM Narendra Modi hugged and consoled ISRO Chief K Sivan after he(Sivan) broke down. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/bytNChtqNK

המהירות והגובה ירדו כמתוכנן עד ל-2 ק"מ מעל הקרקע ואז המסכים הציגו סטייה מהמסלול. לאחר מספר דקות מורטות עצבים התברר שלא התבצעה נחיתה ושהחללית ההודית "ויקראם" התרסקה על הירח. זמן קצר לפני ההתרסקות, החללית ההודית שיגרה לוויין קטן שממשיך להקיף את הירח.

נשים רבות לקחו חלק במשימת החלל ההודית

אחרי ההתרסקות מנהל מרכז החלל ההודי לקח את הכישלון בצורה קשה. הוא עמד ובכה וראש הממשלה מודי חיבק אותו וניחם אותו.