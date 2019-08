הפיצוץ החשוד ברוסיה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (בין שני לשלישי) לפיצוץ המסתורי שאירע בבסיס צבאי בצפון רוסיה בשבוע שעבר, ורמז כי מדובר בפיצוץ של טיל גרעיני. בפיצוץ נהרגו חמישה מדענים של החברה הממשלתית לאנרגיה גרעינית ברוסיה.

אל תפספסו את ועידת המשפיעים 2019! בואו לראות את נבחרת הכתבים המובילה בישראל במפגשים יוצאי דופן, פנים אל פנים עם האנשים המשפיעים במדינה. >>> מהרו להירשם עוד היום

"ארצות הברית לומדת הרבה מפיצוץ הטיל ברוסיה", כתב טראמפ בטוויטר. "יש לנו טכנולוגיה דומה, אם כי מתקדמת יותר. הפיצוץ גרם לאנשים לדאוג לגבי האוויר מסביב למתקן ובאזור". את דבריו חתם בצמד המיילים: "לא טוב!".

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!