ישראל מסייעת לארגון דאעש, מספקת לו נשק ומטפלת בלוחמיו הפצועים בבתי חולים בשטחה, כך טען הלילה (בין שלישי לרביעי) נשיא אירן חסן רוחאני בראיון נרחב שנתן לרשת פוקס ניוז האמריקנית. בראיון דן רוחאני בהסכם הגרעין עם המעצמות, במתיחות הגוברת במפרץ וביחסיו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "לפני מפגש - צריך לבנות מחדש את האמון בינינו", הסביר. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות כשנשאל על המימון המסיבי שמספקת אירן לארגוני טרור דוגמת חמאס וחיזבאללה, השיב רוחאני כי יצואניות הטרור האמיתיות הן ארה"ב וישראל. "אתם מכנים אנשים הנלחמים על הגנה ושחרור אדמתם טרוריסטים", תהה. "אלה הנתונים תחת כיבוש צריכים להיות פאסיביים ולא לעשות כלום?" "הוא פגע באמון בינינו". רוחאני וטראמפ | צילום: רויטרס, AP, חדשות כשהמשיך המראיין ושאל מדוע אירן מעבירה מיליוני דולרים לארגונים המטווחים אזרחים בישראל, האשים הנשיא: "אתה מגן על ישראל, שיסודותיה מבוססים בתקיפה והפרת זכויות של העם הפלסטיני על בסיס יומיומי. ישראל שתקפה אנשים חפים מפשע בפלסטין, לבנון, ולאחרונה גם עיראק וסוריה. אין טרוריזם בעולם כולו שמשתווה לזה שישראל מבצעת, טרור שהיא מבצעת כבר 71 שנה, מאז היווסדה". Iran remains the greatest threat to peace & security – that has not changed. We must work together, using all the tools at our disposal, to bring stability and prosperity to the Middle East & deny Iran the resources needed to engage in malign behavior around the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 25, 2019 בשלב זה של תשובתו עבר רוחאני להאשים את ישראל בסיוע לארגון דאעש ולוחמיו. "אלה שנלחמים על שחרור אדמתם אינם טרוריסטים, אלא דווקא אלו שמסייעים לדאעש. ישראל היא זאת המסייעת ללוחמים הפצועים של דאעש ומייצרת ומספקת להם נשק. אין ספק בזה, רוצה לראות הוכחות?", שאל את המראיין. "לך לבתי חולים בישראל וצפה בפצועים לוחמי דאעש וכיצד מטפלים בהם, ראה את הנשקים תוצרת ישראל שנתפסו מלוחמי דאעש. התקשורת האמריקנית לא מדווחת על כך, ולכן תושבי ארה"ב לא מודעים למציאות באזורנו". רוחאני ומקרון. "הזדמנות מפוספסת" | צילום: רויטרס בראיון הנרחב נגע רוחאני גם בהסכם הגרעין שנחתם בין אירן למעצמות, ממנו פרש הנשיא טראמפ לפני כשנתיים. "אילו רצינו נשק גרעיני לא היינו חותמים על ההסכם", הסביר רוחאני. "אבהיר דבר אחד חשוב: אין מדינה אחת בעולם שהייתה מסכימה לחתום על אמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, ושהייתה מסכימה לביקורות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולאחר מכן מדינות אחרות היו אומרות שהיא מעוניינת בנשק גרעיני. אירן קיימה את התחייבויות שלה, מי שהפרה את התחייבויותיה היא ארה"ב, לא אירן". מחכים לנשיא אחר? לגבי ההנחה כי בטהרן ממתינים לחילופי ממשל לאחר הבחירות ב-2020, אמר רוחאני כי מבחינת אירן "זה לא משנה אם הנשיא של ארה"ב הוא דמוקרט או רפובליקני, זו בחירה שנתונה בידי אזרחי ארה"ב בלבד. מחויבות של מדינה לא תלויה באופי הממשל שבבית הלבן. ההסכם הבינלאומי בינינו היה עם מדינת ארה"ב, אנחנו רוצים נשיא שיעמוד בהתחייבויות שהמדינה שלו נתנה". #UNSC has a vital role to play in ensuring the continuation of the UN arms embargo on the world’s top sponsor of terrorism. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 25, 2019 לגבי פגישה היסטורית בינו לבין נשיא ארה"ב, השיב רוחאני בביטול: "מדוע שניפגש? אם אנחנו מעוניינים להשיג את מטרותינו, עלינו ליצור קודם כל אמון הדדי, דבר שטראמפ הרס כשיצא מההסכם ללא הצדקה ובאופן לא חוקי. ניהלנו מו"מ במשך שנתיים, שבועות רצופים ללא הפסקה, היה קשה מאוד אבל הגענו להסכם שאושרר באו"ם", הסביר רוחאני. "ללא סיבה או הצדקה ארה"ב נטשה. זה פגע באמון הבסיסי בינינו. טראמפ פגע באמון, וצריך להשיב אותו למערכת היחסים, על ידי הסרת הסנקציות שמוטלות על תושבי אירן, על ילדים ואנשים חולים, שלא יכולים להשיג תרופות. זה סוג של טרור, זה לא הומני. הפסקה של כל זה תביא לשינוי אווירה ולבניית אמון". בתוך כך, בפגישה משולשת שערך הלילה רוחאני עם נשיא צרפת עמנואל מקרון ונשיא בריטניה בוריס ג'ונסון בשולי עצרת האו"ם בניו יורק, סירב רוחאני שוב להיפגש עם טראמפ. "אם השניים לא ייפגשו, זו תהיה הזדמנות מפוספסת", הזהיר מקרון בפגישה. {title}





