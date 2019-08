איך נראו ימיו האחרונים של ג'פרי אפסטין? לפי כתבה בניו יורק טיימס מסוף השבוע האחרון, נראה כי הם היו עגומים, ומלאי סימני אזהרה לכך שהוא עומד לשים קץ לחייו. לפי הכתבה, בילה אפסטין שעות רבות מדי יום בחברת עורכי דינו – הדרך היחידה שלו לצאת מתאו באגף השמור אל חדר הפגישות הנעים יותר. הוא היה יושב איתם לפעמים אפילו 12 שעות ביום, לעתים בדממה, רק כדי לזכות בחברה אנושית. לדברי גורמים בכלא, הדבר הוביל לריקון המכונות האוטומטיות לממכר חטיפים ושתייה על בסיס יומי. אולם אסיר מספר 76318-054 – כך נקרא אפסטין בכלא – לא הוציא את כספו רק על חטיפים ושתייה: הוא נהג להפקיד כסף גם בחשבונות הקנטינה של אסירים מסוימים, ככל הנראה בתקווה לקנות כך הגנה. אפסטין חשש מאוד מהחיים בכלא עוד לפני שמצא עצמו בו: מקורב לו סיפר כי בביתו הייתה תלויה תמונה עצומה שהזמין ובה נראה חצר בית כלא תחומה בגדר תיל, ובה שלל סוהרים ומאבטחים – ואפסטין במרכזה. לחברו הסביר כי התמונה נועדה להזכיר לו מה עלול להתרחש אם לא ייזהר. It’s impossible to know why a person takes his own life. But interviews show that Epstein’s death came after he started to realize the limits of his ability to use his wealth and privilege to avoid the conditions where he was held, a wing infested with rodents and cockroaches. pic.twitter.com/Xy5kjhGkM4 — The New York Times (@nytimes) August 17, 2019 ביולי האחרון ניסה לשים קץ לחייו בפעם הראשונה – אולם הניסיון לא נלקח ברצינות. הוא הוסר מפיקוח מיוחד כעבור פחות משבוע (אם כי גורמים בכלא הבהירו כי מדובר בפרקטיקה נפוצה), ורבים בכלא העריכו כי לא היה מדובר בניסיון אובדני ממשי, אלא בניסיון לפלס דרך ללבו של השופט בתיקו, שסירב לאפשר לו לצאת למעצר בית – חרף הצעתו לממן בעצמו סוללת מאבטחים שימנעו את בריחתו. יש לציין כי גם עורכי דינו של אפסטין האמינו שלא נשקפת סכנה אמיתית לחייו, ופעלו כדי לשחררו מפיקוח. בימים האחרונים לחייו הבחינו עורכי דינו בשינוי בהתנהגותו של איש העסקים האמיד: הוא התקלח לעתים נדירות בלבד, למרות שהותר לו לעשות כן כל יומיים או שלושה; הוא הפסיק להסתרק או לסדר את זקנו; והחל לישון על רצפת תאו, במקום הדרגש שנועד לכך. חרף זאת, שני השומרים שהיו אמורים לפטרל מדי חצי שעה הפסיקו לעשות זאת החל מהשעה 3:30 – הם נרדמו. אחד מהם הוכרח לעבוד משמרת כפולה, בת 16 שעות; השני כבר היה בשעות נוספות. ב-6:30, כבר מצאו את אפסטין ללא רוח חיים. אל תפספסו את ועידת המשפיעים 2019! נבחרת הכתבים המובילה של ישראל פוגשת את האנשים המשפיעים במדינה! >>> מהרו להירשם עוד היום {title}





