בזמן שבסין חוגגים 70 שנים למהפכה הקומוניסטית עם מצעד צבאי ענק ולוחמני במיוחד, בהונג קונג המחאות האלימות הופכות אלימות עוד יותר. הכוחות הסיניים פתחו בירי של רימוני גז לעבר רבבות המפגינים, עדי ראייה באוטונומיה סיפרו לרשת CNN שאדם אחד לפחות נורה מירי של כדורים חיים. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות היום המתוח יצא לדרך עם מצעד צבאי חריג בהיקפו, גם ביחס לסין. המפלגה הקומוניסטית ניצלה את ההזדמנות כדי להעביר מסר למערב, והחליטה לחשוף אל מול כמאה אלף צופים שורה של אמצעי לחימה חדישים במהלך המצעד. כך, בין היתר, נחשף הטיל DF-41 ("רוח מזרחית") בעל טווח של 12-15 אלף ק"מ ושעל פי ההערכות יכול לשאת עד 10 ראשי נפץ גרעיניים. במקביל חשפה בייג'ינג טיל גרעיני נוסף ולא פחות מ-160 כלי טיס שונים. במצעד אחד: סין חשפה 160 כלי טיס | צילום: רויטרס 70 שנים למהפכה הקומוניסטית | צילום: רויטרס נשיא סין שי ג'ינפינג נאם באירוע בלבוש אפור שמזכיר באופן חשוד את לבושו של מנהיג המהפכה, מאו דזה דונג, מייסד הרפובליקה העממית של סין ומנהיג "הקפיצה הגדולה קדימה", התוכנית הכושלת שהנהיג בשנות ה-60 ושהביאה למותם של מיליונים ברעב למען קידום תעשייתי מהיר של הרפובליקה. שי הגיע לפודיום כשהוא מלווה בשני הנשיאים הקודמים, חו ג'ינטאו וג'יאנג דזה מין. "נשמור על הריבונות שלנו - וגם על שלום העולם" נאומו של שי היה לוחמני מאוד, ונראה שגם הוא – כמו המצעד – כוון לאוזניים מערביות. "אין כוח שיכול לערער את יסודות האומה הגדולה שלנו או לעצור אותנו ואת אנשינו מלצעוד קדימה", אמר והוסיף, ברקע המתיחות עם הונג קונג, כי "על צבאנו מוטלת האחריות להגן על ריבונותה של סין, על הביטחון שלה ועל האינטרסים שלה - ובמקביל לשמור על השלום העולמי". החגיגות בסין | צילום: רויטרס צילום: רויטרס ובזמן שבייג'ינג חוגגת – הונג קונג מוחה: מפגינים שמתנגדים למשטר הסיני יצאו לרחובות, השליכו בקבוקי תבערה וניפצו חלונות ראווה. המשטרה המקומית כאמור הגיבה באמצעות שימוש באמצעים לפיזור הפגנות וכדורי גומי, ולפי חלק מהדיווחים גם בירי של כדורים חיים. Police made arrests as residents looked on. Officers preventing journalists from filming. #hongkong #hongkongprotests #antiELAB #china 4/4 pic.twitter.com/frs81nEdBj — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) October 1, 2019 Protesters met with blue water cannons in #ChinaDay rallies#HongKong pic.twitter.com/TEgHiLtPfy — Ruptly (@Ruptly) October 1, 2019 עד כה 15 בני אדם נפצעו בהונג קונג, אחד מהם באורח אנוש. כך לפי בית חולים מקומי שלא מסר פרטים נוספים. המשטרה גם עשתה שימוש בתותח מים מיוחד וירתה מטח של רימוני גז מדמיע כדי לפזר מפגינים שיידו בקבוקי תבערה מחוץ למשרדי הממשלה המרכזיים, ובמקביל הורתה לפנות את בניין המועצה המחוקקת שנמצאת סמוך למקום. המחאות בהונג קונג: 15 פצועים, בהם אחד אנוש | צילום: רויטרס {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן