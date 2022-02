7 שנים אחרי קמפיין ההלבשה התחתונה האחרון שלה, בר רפאלי, 36, אמא לשלושה, חוזרת לתפקיד בתור הפרנטזורית החדשה של רשת פמינה. בראיון לפנאי פלוס, אמרה: "יש איזו תחושה שכולם חושבים שאם את בהריון ויש לך ילדים את אמורה להשתנות, את לא יכולה להיראות כמו פעם וריבועים בבטן זה כבר לא משהו שאת יכולה לחשוב עליו", אמרה. "אני חושבת שהיום דברים השתנו, בנות אחרי לידה נראות מדהים. אני רואה מסביבי אמהות עם קוביות, שרירים, נשים בריאות, לא רזון כחוש. דואגות לעצמן ואוהבות את עצמן". עוד הוסיפה ואמרה: "אני, תמיד, היה לי ברור שאחרי הלידות, אני אראה כמו שנראיתי לפני הלידות, ידעתי שאני אעבוד מאוד קשה כדי שאחזור לעצמי".

המשפט האחרון שצוטט על ידי רפאלי לא החליק בגרון של התזונאית הקלינית, נטלי זרגריאן. "יש פה בעייתיות שרווחת בקרב המון אנשים וצריך לשים על זה כוכבית גדולה. נשים אחרי לידה עוברות שינוי גופני ונמצאות במתח מנטלי ופיזי גדול. סימן השאלה סביב נושא ההנקה, החשש משינוי צורת הגוף וקבלת האחריות העצומה שהתווספה לחיים, מעמידים אותן במצב לא פשוט. כשנשים שומעות משפטים כמו 'אם אעבוד קשה, אחזור לעצמי ואשיג קוביות' - זה גורם לרבות מהן להרגיש לא מוצלחות ולא מספיק מתאמצות", אומרת זרגריאן.



יכול להיות שבר מעוררת בך כעס רק כי היא נראית כמו שהיא נראית?

"אין פה כעס על בר או לצורך העניין על כל אישה שבורכה בגנטיקה טובה. אני יודעת, המון פעמים יכול להצטייר שנשים כאלו, במיוחד נשים שנראות טוב גם אחרי הריונות ולידות, מעוררות אצלנו אנטיגוניזם כשהן מדווחות שהן נראות כך בזכות ההקפדה על התזונה והאימונים, מה שגורם לאחרות לחשוב שהן לא מספיק מקפידות. אבל האמת היא, שאין בי כעס. אף אישה לא צריכה להתנצל על המראה שלה, בין אם היא שוקלת 130 ק"ג ובין אם 50, בין אם היא רוצה לחזור לגזרה מסוימת ובין אם לא. הדבר היחיד שהפריע לי טמון במשפט המטעה שאמרה רפאלי: 'אם תעבדי מספיק קשה תוכלי לחזור לגזרה של לפני הלידה'. צר לי לומר, אבל ממש לא בהכרח"

אז מה את אומרת? גם אם נעבוד קשה, לא בטוח שנצליח לחזור לאיך שנראינו לפני ההריון?

"בזמן ההריון מתרחשים כאמור שינויים גופניים רבים כגון הרחבת מבנה האגן, העור שנמתח, בצקות אשר מקשים על הירידה במשקל לאחר הלידה. נשים רבות מעידות שלפני ההריונות, תמיד הייתה להן בטן שטוחה למשל והן מתקשות לחזור אליה. האם הן יחזרו אליה? ובכן, חשוב לזכור שזאת לא משוואה מתמטית פשוטה. דהיינו אם אעשה כל יום ספורט ואוכל by the book, אז לבטח אראה כמו אידיאל היופי המתבקש - אז זהו שלא!", אומרת זרגריאן. "יש נשים שיתאמנו מעט, יאכלו קצת יותר מסודר ומיד ייראו חטובות, ויש נשים שיתאמנו גם פעמיים ביום, יאכלו בצורה קפדנית עם תפריט מצומצם, ולא יגיעו לתוצאות האללו. איך אמר המרצה שלי: 'לגנטיקה יש משקל כבד (תרתי משמע)'. אין מה לעשות, החיים הם לא ספר הוראות של 'אם תעשי X תקבלי Y', או במקרה שלנו – אם תתאמני ותאכלי מדוייק לפי תפריט, תשיגי קוביות בבטן. צורת הגוף שלנו מושפעת מגנטיקה, מהיסטוריית הדיאטות שלנו, ממחלות נלוות, מהרכב הגוף והגובה שלנו. כלומר, שאם לצורך העניין, אקח 2 נשים ואתן להן מספר זהה של אימונים בשבוע ואת אותו התפריט, סיכוי גדול שכל אחת תגיע לתוצאה גופנית שונה משל השנייה".

עם כל הכבוד לגנטיקה ולשאר הגורמים שציינת, האם יש לנו את היכולת לשנות את מבנה הגוף שלנו, בלי ניתוח?

"שוב, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. זה נכון שיש לא מעט מקרים של נשים שעוברות תהליך של תזונה וכושר וגופן משתנה כמעט ללא היכר, ואני בהחלט מאמינה גם שהדבר נעשה ללא עזרת המנתח – אולם אין לדעת זאת מראש. כפי שאמרתי, זה מאוד מאוד אינדבודואלי לכל איש ואישה שכן לכל גוף יש 'גבולות גזרה'. אנחנו כמובן יכולות להתאמץ יותר כדי להגיע לאחוזי שומן נמוכים ולגוף חטוב יותר אבל לא בטוח שהתוצאה הסופית של תהיה בהכרח קוביות בבטן או גזרה כמו של בר. מה שבטוח, שעם עבודה נכונה וליווי מתאים, ניתן להגיע לתוצאות טובות אך אם המטרה היא בסוף להשיג קוביות בבטן – שאלו את עצמכן.ם באיזה מחיר נפשי".



ובקיצור, קשה יותר לרדת במשקל אחרי לידות?

"כן! אם את לא עושה את זה נכון, את עלולה למצוא את עצמך מתוסכלת. מתוסכלת בעיקר מזה שאת כמעט ולא אוכלת ועדיין לא יורדת. החדשות הטובות הן שאם עושים את זה בדרך הנכונה, המבוקרת, השפויה והמאוזנת, זה לגמרי אפשרי בכל גיל וזה אפילו יכול להיות מהנה. אני יודעת, זה נשמע לא אמין אבל מליווי של מאות נשים, אני יודעת לומר שזה כך".



כמה נקודות למחשבה שמבקשת זרגריאן להתייחס אליהן:

את לא בר

את יכולה להתאמן יותר ממנה ולאכול פחות ממנה ועדיין לא להתקרב למבנה או לצורת גוף שלה, כי כאמור גנטיקה היא מרכיב חשוב מאוד שאסור להתעלם ממנו. אבל האם זה אומר שאת עובדת פחות קשה ממנה? האם זה אומר שיש לך פחות משמעת או אמביציה? האם זה אומר שאת לא מתעקשת מספיק? ממש לא! אין פסול בלרצות בגוף חטוב, אך האם קוביות בבטן הן המדד להצלחה שלנו? או שמא מדד ההצלחה טמון בשילוב של ספורט, אכילה נכונה, בחירה של חומרי גלם איכותיים במזון שלנו ושתיית מים? ושוב, את לא בר

אין ספק שבר עבדה ועובדת קשה כדי להגיע לתוצאות ואין לי ספק שגם לה זה לא בא בקלות. יחד עם זאת, יש כאן שני היבטים שאסור להתעלם מהם: הגוף של רפאלי הוא כלי העבודה שלה, והנוחות הכלכלית של חייה מאפשרת לה לנהל אורח חיים של מאמן כושר צמוד, ליווי תזונתי, אופי העבודה ועוד. שני אלו מדרבים ועוזרים לרפאלי בדרך". נשמי רגע

"ילדת, הבאת חיים לעולם, הגוף שלך הכיל משהו שהיה חדש לו וזה דרש ממנו לעבור שינוי גדול. שינוי שאולי גורם לך להסתכל במראה ולא לזהות את הדמות המשתקפת. דברים שעבדו לך פעם קצת פחות עובדים היום וזה מכניס אותך לחרדה שמא אין דרך חזור. חשוב לי לומר לך שהכל בסדר, לגוף שלך לוקח זמן להתאושש וגם לך. היי רגע אמפטית ומכילה עבור עצמך. ובאופן כללי, לפני שמדברים על ירידה במשקל, חשוב להוקיר תודה לגוף שלנו שיצר חיים, שנושא אותנו לכל מקום, שנותן לנו משכן ושלפני הכול ובסופו של דבר – הוא שלנו".

*נטלי זרגריאן – דיאטנית קלינית BS.c|מומחית לירידה במשקל|מנחת סדנאות ירידה|מרצה