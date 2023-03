מגבירה את הגמישות בחלק האחורי של הרגליים, מותחת את שרירי הירך האחורי והירכיים ויכולה להקל על מתח בגב התחתון - אחת מתנוחות היוגה היותר פשוטות שקיבלה את הביטוי "Legs-Up-On-The-Wall", זוכה לאהדה גוברת הן בקרב מדריכות היוגה וגם אצל הקהל הרחב שזיהה שלא חייבים להתאמץ כדי להרוויח, ויש גם כאלו שמתרגלות אותו מהמיטה אז בכלל. בהשוואה לעמידת ראש או כתף, הנפת הרגליים אל הקיר לא דורשת מאמץ פיזי מיוחד וזה מבלי לוותר על היתרונות המתקבלים כתוצאה מהיפוך הגוף.

איך עושים את זה נכון?

הדרך הקלאסית להיכנס לתנוחת "רגליים על הקיר" היא לקרב את הישבן כמה שיותר קרוב לקיר, להניף בעדינות את הרגליים למעלה, להשעין אותן על הקיר ולתת לזה 20 דקות כדי להפיק את המירב.

אם יש לכם בעיות גב אפשר להיעזר בכרית או שמיכה מגולגלת כדי לרפד את אזור הגב. כמו כן, אם אתם מתקשים למתוח לאורך זמן את הגב התחתון או הרגליים, אפשר להשעין את הרגליים התחתונות על משהו כמו כיסא, ספה, או ערימת כריות כך שהברכיים כפופות והרגליים כולן נתמכות.

על פי מדריכת היוגה ג'ני שוגר, תנוחת Legs Up on the Wall מציעה את היתרונות הפיזיים והנפשיים הבאים:

הקלה בכאב ועייפות שרירים



כפות הרגליים, הרגליים ועמוד השדרה שלנו הם כולם איברים נושאי משקל שפועלים כדי להחזיק אותנו. כאשר אנו משחררים את העומס על ידי הנחת הרגליים על הקיר, השרירים המתאימים יכולים לנוח ולשחרר את הכאב הקשור לעומס או מאמץ יתר.



הפחתת דלקות בקרסוליים וברגליים



כוח הכבידה יכול לגרום לדם ולנוזלים אחרים להצטבר ברגליים. ההיפוך הקיצוני של הגוף כולו מאפשר לכוח המשיכה למשוך כל נוזל שהצטבר מהרגליים כלפי מטה, מה שגם הופך את התנוחה הזו לטובה להתאוששות מהאימון.



הפחתת מתח



פעילות גופנית, מדיטציה וכל תנוחה משקמת מאפשרים לשרירים, לנשימה ולמערכות כולן להירגע ולהתאפס, מה שנותן למערכת העצבים שלנו הזדמנות להאט ולחזור לעצמה.



הקלה על כאבי מחזור



מחקרים הראו שיוגה יכולה להפחית משמעותית את הכאב של כאבי מחזור. ההשערה היא שיוגה מגבירה את זרימת הדם לאזור האגן מבלי לגרום למתח רב מדי באזור.

מי לא?

כמו כל תנוחת יוגה, ישנם כמה סיכונים שמגיעים עם תנוחת הרגליים על הקיר. מומלץ להימנע מהתנוחה הזו למי שיש את הדברים הבאים:

גלאוקומה . שינויי הלחץ בתנוחה זו עלולים לגרום ללחץ נוזלים בעיניים.

. שינויי הלחץ בתנוחה זו עלולים לגרום ללחץ נוזלים בעיניים. אגירת נוזלים . מצבים שגורם לנוזלים נוספים בגוף כמו: אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות ואי ספיקת כבד.

. מצבים שגורם לנוזלים נוספים בגוף כמו: אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות ואי ספיקת כבד. לחץ דם גבוה. תנוחה כזו יכולה להעלות עוד יותר את לחץ הדם.