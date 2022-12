הרגע עליו חלם ליאו מסי כל חייו סוף סוף הגיע: הוא מנצח בגמר המונדיאל וזוכה בתואר היחיד שחסר לו בקריירה, התואר שמקרב אותו להפוך לשחקן הטוב בהיסטוריה, התואר שהוא כל כך רצה לעם הארגנטינאי. אלא שרגע לפני ההנפה קורה משהו מוזר ובלתי נתפס: מסי מולבש בגלימה לא מוסברת, כמעט בניגוד לרצונו, והוא מניף את הגביע החשוב מכולם כשמדי ארגנטינה כמעט לא נראים עליו.

כבר בזמן אמת הצופים לא הבינו את המהלך - והרבה מהם יצאו נגדו: "זה משפיל! השפילו את הכוכב הגדול בעולם. למה הוא צריך להניף את הגביע כשבקושי רואים את החולצה של ארגנטינה?", אמר גארי ליניקר, שחקן העבר ופרשן ב-BBC, בשידור. בחסות נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, שכמובן תומך בקטאר - הולבש מסי בגלימה ע"י שייח' אל ת'אני מהוועדה המארגנת, שכעת מתברר כי היא גלימה ערבית מסורתית. כל כך הרבה דברים מסי עשה לראשונה בקריירה, וזו הפעם הראשונה שבה שחקן שזוכה בגביע העולמי נאלץ ללבוש לבוש מסורתי של המקום בו הוא זכה בגביע.

אז הגלימה אותה מסי לבש נקראת "בישט", זהו לבוש מסורתי ערבי הנלבש לא רק בקטאר, אלא בהרבה מהמדינות הערביות במזרח התיכון, כמו סעודיה, והיא נחשבת לגלימה החגיגית שלובשים באירועים המיוחדים. בדרך כלל הבישט נלבשת מעל בגדים חגיגיים מסורתיים נוספים - אבל במקרה הזה כנראה שמדי נבחרת ארגנטינה הספיקה. באופן מסורתי, הגלימה נלבשת בזמנים של חגיגה, לחתונות ופסטיבלים משמעותיים. מבחינה היסטורית, זו גלימת חורף שנועדה לשמירה על חום הלובש בלילות קרים יותר.

