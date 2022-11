אם חשבתם שבזמן המונדיאל העולם שותק - טעיתם. יומיים לפני משחק הבכורה של כריסטיאנו רונאלדו ונבחרת פורטוגל במונדיאל קטאר 2022, הודיעה קבוצתו של הכוכב בן ה-37 כי היא משחררת אותו ללא תמורה, בעקבות הראיון הסנסציוני אותו העניק לפירס מורגן בתקשורת הבריטית ובו יצא נגד הנהלת המועדון.

"כריסטיאנו רונאלדו יעזוב את מנצ'סטר יונייטד בהסכמה הדדית ובתוקף מיידי. המועדון מודה לו על תרומתו העצומה בשתי הקדנציות באולד טראפורד", נכתב בהודעה הרשמית של המועדון. הודעה שנתפסת כיבשה למדי, אך מובנת לאחר הראיון ההוא בו אמר כי בהנהלת המועדון יש יותר מאדם אחד שרוצה לראות אותו מחוץ למועדון.

ההודעה הרשמית של מנצ'סטר יונייטד

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC