החגיגות שאחרי הסנסציה. אחת ההפתעות הגדולות אי פעם במסגרת הגביע העולמי התרחשה הערב (שלישי) בקטאר 2022, כשנבחרת מרוקו הדיחה את ספרד הענקית לאחר 0:3 בדו-קרב פנדלים. מרוקו הפכה לנבחרת הערבית הראשונה בהיסטוריה שמעפילה ל-8 האחרונות בטורניר, והשמחה בעולם הערבי מיהרה להגיע.

מיד לאחר הניצחון, חלק משחקני מרוקו שלפו דגלי פלסטין וחגגו איתם על כר הדשא. ארגון חמאס שלח ברכות לנבחרת המרוקאית, כשבאותו זמן בעזה חגגו גם כן את הניצחון. שייח' תמים בן חמד, האמיר המכהן של קטאר, חגג ביציעי אצטדיון עיר החינוך שבו התקיים המשחק את הניצחון.

בספרד ניסו לעקל את ההדחה השנייה ברציפות בשמינית הגמר, שהיא גם השנייה ברציפות בדו-קרב פנדלים. הקשר מרקוס יורנטה הדגיש שמצב הדשא באצטדיון לא היה מספיק טוב בהפסד: "פנדלים זה פנדלים. אתה יכול לשחק נהדר, המשחק נגמר בתיקו ואז הכל יכול לקרות. במקרה הזה, מרוקו הצליחה להתעלות ולנח במשחק. הדשא היום לא היה טוב וכל השחקנים שלהם היו מאחורי הכדור לאורך רוב שלבי המשחק. היו לנו הזדמנויות, אבל לא הצלחנו להבקיע. התחלנו טוב את הטורניר, שיחקנו טוב בתיקו מול גרמניה, התקשנו מול יפן, והיום נראינו נהדר, אך מרוקו היו טובים יותר בנקודה הלבנה. העתיד של לואיס אנריקה? זה לא נוגע אליי, זה לא הזמן לחשוב על הדברים האלה".

Rabat, the capital of Morocco right now..



