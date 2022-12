הישג ענק: צרפת בגמר המונדיאל בפעם השנייה ברציפות. קיליאן אמבאפה, אנטואן גריזמן, אוסמן דמבלה ובראשם המאמן דידייה דשאן קרובים להשלמת המשימה אותה לא עשתה אף נבחרת מאז ברזיל של פלה בשנת 1962: לזכות בשני גביעים עולמיים ברציפות. אך מולם תעמוד נבחרת ארגנטינה שיש לה מטרה אחת - להביא לליאו מסי את הגביע העולמי במשחקו האחרון בקריירה במונדיאל.

הערב (רביעי) מיד לאחר הניצחון 0:2 של צרפת על מרוקו, המונים יצאו לחגוג ברחובות פריז, בעיקר באיזור השאנז אליזה ושער הניצחון. כוחות משטרה רבים התכוננו לאירוע מראש, כשמנגד נמצאים גם האוהדים המאוכזבים של נבחרת מרוקו - אזרחים צרפתיים שהרבה מהם נולדו במרוקו.

חגיגות בפריז

אבל לא רק בפריז הגיבו לתוצאת המשחק. ברמאללה התאכזבו מההפסד של הנבחרת הערבית הראשונה אי פעם שהגיעה לחצי גמר המונדיאל ובסיום המשחק זרקו כיסאות והתפרעו.

המהומות בפריז

France: After the defeat of Morocco, reinforced police squads are on duty on the streets of French cities.

For example, a lot of law enforcement vehicles are now working in the center of Paris. But in Montpellier there have already been clashes between fans of the two..14-12-2022 pic.twitter.com/Ir4AgL2xaT