נבחרת מרוקו עלתה הערב (שבת) לחצי גמר מונדיאל קטאר 2022 והפכה לנבחרת הערבית הראשונה אי פעם בחצי גמר מונדיאל. רבים כבר מכנים אותה לנבחרת המפתיעה ביותר אי פעם שמגיעה למעמד. מיליוני מרוקאים החיים בכמעט כל מדינות אירופה יצאו לחגוג את ההישג.

צפו בחגיגות ברחובות מרקש

מרוקו הפכה לנבחרת הערבית הראשונה שמעפילה לחצי גמר המונדיאל והיא תפגוש את המנצחת בין אנגליה לבין אלופת העולם צרפת. לאחר שבשלב הבתים סיימה לפני קרואטיה ובלגיה ובשלבי הנוקאאוט הדיחה את ספרד ופורטוגל - קשה להאמין שיהיה עוד אדם שיזלזל בחבורה הלוחמת הזו, שעד כה ספגה שער אחד בלבד בטורניר, וגם הוא עצמי.

מרקש בזמן השער של מרוקו

Scenes of Morocco fans in Marrakech after their first half goal #WorldCupWatchParty pic.twitter.com/44jZnmpTNP

השוער המחליף של מרוקו, אחמד רדה טגנאוטי, חוגג עם דגל פלסטין את הניצחון:

כריסטיאנו רונאלדו, ייתכן במשחקו האחרון בקריירה במסגרת הגביע העולמי, לא פתח בהרכב פורטוגל במשחק הזה, בדיוק כמו בשמינית הגמר. הוא עלה מהספסל בדקה ה-50, כשפורטוגל כבר בפיגור, ולא הצליח לעזור לחבריו למצוא את שער השיוויון. מיד עם שריקת הסיום הוא ירד לחדרי ההלבשה כשהוא ממרר בבכי. רונאלדו, ששוחרר ממנצ'סטר יונייטד ערב פתיחת המונדיאל, נותר כעת ללא קבוצה ובעצם עתידו כעת לא ברור.

צפו בדמעות של רונאלדו

Cristiano Ronaldo was in tears as he walked down the tunnel after Portugal's loss. pic.twitter.com/FS6C7WMxbd