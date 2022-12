חלום חייו. ליאו מסי רצה, קיווה, חלם והנה זה סוף סוף קורה. "הפרעוש" בן ה-35 היה מצוין לכל אורך מונדיאל קטאר 2022, כולל בגמר מול צרפת, והוביל את נבחרתו לניצחון מרשים על אלופת העולם היוצאת בפנדלים. אחרי משחק מותח, ארגנטינה זכתה בגביע העולמי לראשונה מאז שנת 1986 ושלישית של ארגנטינה בהיסטוריה. במשחקו האחרון בקריירה במדים הלאומיים, השיג מסי את התואר הגדול והחשוב מכולם.

מול עיני כל העולם, מסי וחבריו לנבחרת ארגנטינה הצליחו להחזיר את הגביע למדינה אחרי 36 שנה - עוד מלפני שמסי נולד. דרמת הענק בגמר הסתיימה בפנדלים, אחרי 3:3 מדהים ב-120 דקות. מסי כבש צמד ודי מריה הוסיף אחד, כשאמפבה כבש שלושער מנגד והצלחי להחזיר את הנבחרת מפיגור 0:2 ו-2:3, עד שהמשחק הגיע לפנדלים.

זה מה שקרה בארגנטינה ברגע הזכייה

