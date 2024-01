בימים אלה מתקיים בקטאר גביע אסיה, אליפות אסיה לנבחרות, כשאחת המשתתפות היא נבחרת פלסטין - שאף עשתה אתמול (שלישי) היסטוריה כשהשיגה ניצחון ראשון אי פעם והעפילה לשלב 16 האחרונות. אלא שהצביעות של פיפ"א נחשפה פעם נוספת, כשהגוף ש"אוסר על עיסוק בפוליטיקה על המגרש" אישר דקת דומיה "לזכר הקורבנות הפלסטיניים בעזה" לפני המשחק ואיפשר חגיגות מתריסות של השחקנים והאוהדים.

Palestine get their first-ever Asian Cup win with a 3-0 victory vs. Hong Kong and advance to the last 16 for the first time.



