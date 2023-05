עתידו של ליונל מסי קרוב להכרעה: אחרי שנתיים בפריס סאן ז'רמן, אלוף העולם ומי שנחשב לכדורגלן הגדול בעולם - שוב עומד בפני נקודת החלטה. בגיל 35, הוא יצטרך להכריע היכן להמשיך ולשחק - כאשר ברור שבעיר האורות הוא, בסבירות גבוהה מאוד, לא ימשיך.

על פי הדיווחים בתקשורת האירופית, מסי לא ימתין עם ההחלטה - לא לחודש אוגוסט, ואפילו לא לחודש יוני, אלא צפוי להגיע להחלטה כבר בימים הקרובים. היכן זה יהיה? ובכן, על פי דיווחים הלילה (שלישי) אביו של מסי, חורחה, הגיע לסיכום עם לא אחרת מאשר אל הילאל הסעודית.

ומה שעוד יותר מדהים הוא לא רק זהות הקבוצה מהליגה במפרץ, אלא גם הפרטים הקטנים: על פי פרטי החוזה, אם יסכים לקבל אותו כמובן, "הפרעוש" אמור להרוויח סכום עוצר נשימה של 1.2 מיליארד יורו במשך שנתיים (600 מיליון לעונה). לשם השוואה, זה יותר מכפול ממה שכריסטיאנו רונאלדו מרוויח כעת באל נאסר. כך טוענים ב"פוט מרקאטו".

עם זאת, לפחות לטענת הדיווחים, למרות הסיכום לכאורה ליונל מסי עדיין בוחר לחכות לברצלונה - ולראות האם הם יבצעו איזשהו מהלך בכיוונו. נכון לעכשיו, המועדון בראשות ז'ואן לאפורטה והמאמן צ'אבי - מעבר להצהרות - לא הגיש איזושהי הצעה למסי. בכל מקרה, ההחלטה אינה צפויה להתקבל לפני מה שיהיה משחקו האחרון של מסי בפריס - נגד קלרמון, בשבת הקרובה.

