העולם מרכין את ראשו. אחד מהכדורגלנים והספורטאים הגדולים אי פעם, פלה, הלך הערב (חמישי) לעולמו לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. בחודש האחרון היה מאושפז בבית החולים היהודי אלברט איינשטיין בסאו פאולו, כשלצידו משפחתו הקרובה. מיד לאחר מותו, אנשי ספורט ובכירים נוספים שלחו תנחומים.

המשפחה כתבה בחשבון האינסטגרם הרשמי של השחקן: "השראה, אהבה סימנה את מסעו של המלך פלה, שנפטר היום בשלווה. אהבה, אהבה ואהבה, לנצח".

ביתו של פלה, קלי נשימנטו, שהייתה לצידו בבית החולים לאורך כל החודש האחרון, נפרדה ממנו בפוסט מרגש באינסטגרם וכתבה: "כל מה שאנחנו זה בזכותך. אנחנו אוהבים אותך עד אין קץ. נוח על משכבך בשלום".

ניימאר ספד וכתב: ""לפני פלה, '10' היה סתם מספר. קראתי את המשפט הזה פעם, באיזו נקודה בחיי. אבל המשפט היפה הזה לא היה שלם.הייתי אומר שלפני פלה, הכדורגל היה סתם עוד ענף ספורט. פלה שינה אותו. הוא הפך את הכדורגל לאומנות, לבידור"

מסי: "נוח על משכבך בשלום"

כריסטיאנו רונאלדו כתב: "תנחומיי העמוקים לכל ברזיל, ובמיוחד למשפחתו של מר אדסון ארנטס דו נסימנטו. "להתראות" בלבד מהמלך פלה הנצחי לעולם לא יספיק כדי לבטא את הכאב החובק כיום את כל עולם הכדורגל. השראה לכל כך הרבה מיליונים, התייחסות מאתמול, היום, לנצח. החיבה שהוא תמיד הפגין כלפיי הייתה הדדית בכל רגע שחלקנו, אפילו מרחוק. הוא לעולם לא יישכח וזכרו יחיה לעד בכל אחד מאיתנו אוהבי הכדורגל. נוח על משכבך בשלום המלך פלה"

סנטוס, קבוצתו הראשונה, נפרדה ממנו עם כתר והכיתוב "נצחי"

שחקן העבר והפרשן גארי ליניקר נפרד וכתב: "אולי הוא עזב אותנו אבל תמיד יהיה אלמוות בכדורגל"

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele