האם אחת ההעברות המפתיעות בהיסטוריה של הכדורגל העולמי הולכת ונרקמת? לפי מספר דיווחים, נראה שכן. ב'אס' הספרדי מדווחים שכריסטיאנו רונאלדו החליט להצטרף לאל נאסר, זאת כשהפרטים כבר סוכמו בין הצדדים. לפי הנאמר רונאלדו יחתום באל נאסר עד 2025, אז יהיה בן 40, ויפרוש במדיה.

רק אל נאסר רוצה: הפלונטר של כריסטיאנו רונאלדו

בדיווח מוקדם יותר נטען שהכוכב נחת בערב הסעודית על מנת לקדם את השיחות עם אל-נאסר לקראת החתימה. ע"פ הנאמר, המועדון מעוניין לסיים את הדיונים עד לסוף 2022, אבל לא נקבע תאריך סופי לשיחות עם הכוכב.

כזכור, לפני מספר שבועות דווח בתקשורת העולמית על הצעת חוזה עצומה שהגישה הקבוצה מערב הסעודית לכוכב הפורטוגלי. ע"פ הדיווחים אז, הפנומן קיבל הצעה של לא פחות מ-225 מיליון דולר בחוזה של שלוש שנים, אך דחה אותה, משום שרצה להישאר בכדורגל האירופי עונה נוספת.

רונאלדו היה בעיצומה של העונה השנייה מאז ששב לקבוצה ממנה עשה את קפיצת המדרגה שלו - מנצ'סטר יונייטד. אחרי לא מעט בעיות עם חלק מהשחקנים, ההנהלה וגם המאמן, אריק טן האח, המועדון הודיע על שחרורו של הכוכב העצום, ממש לפני תחילת המונדיאל בקטאר. כעת כשהסתיים הטורניר, נראה כי השיחות עם הקבוצה הסעודית יובילו בסופו של דבר לחתימה.

There has now been direct post-World Cup contact between Cristiano Ronaldo and Al-Nassr ahead of a proposed move. Although no hard deadline for a final answer, Al-Nassr ideally want a deal done before the end of the year and are pretty optimistic. pic.twitter.com/DbkhaOUTNe