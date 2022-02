אירוע מעורר מחלוקת. מארק ליי, לשעבר שחקן גולף וכיום שדר בתוכנית רדיו בארצות הברית, אמר בשידור כי צפייה במשחקי WNBA (הליגה הבכירה לכדורסל נשים) גורמת לו לרצות להתאבד. ליי אמר את הדברים במהלך התוכנית שהנחה, כשניסה דווקא להביע את ההערכה שלו לסבב הנשים בגולף.

"אתם יודעים, סבב הנשים הוא שונה לגמרי כיום ממה שהוא היה לפני עשר שנים", אמר במהלך התוכנית שלו, "פעם, לא הייתי צופה בזה גם אם הייתם משלמים לי. באמת, אי אפשר לראות את זה. כי פשוט לא הצלחתי להתחבר לזה. אם אתה חובב כדורסל - ואני לא מנסה לזלזל באף אחד, בבקשה, אל תבינו אותי לא נכון - אבל ראיתי כמה מהלכים מכדורסל נשים. ובן אדם, האם יש אקדח בבית? הייתי מעדיף לירות בעצמי מאשר לראות את זה".

Mark Lye, former PGA pro, talking on PGA radio about watching women’s sports:



“I’m not trashing anybody. Please, don’t take it the wrong way. But I saw some highlights of ladies basketball. Man. Is there a gun in the house? I’ll shoot myself”

