באיחור של שנה, זה סוף סוף קרה - יורו 2020 יצא לדרך! בטקס פתיחה מרגש, אותו פתחו אגדות הכדורגל פרנצ'סקו טוטי ואלסנדרו נסטה עם המילים "צ'או רומא", יצא לדרך באופן רשמי טורניר הכדורגל הגדול של אירופה, תחת הכותרת "האור בקצה המנהרה". מיד לאחר הטקס יצא לדרך משחק הפתיחה של הטורניר בין איטליה לטורקיה.

לעיני כ-20,000 צופים באצטדיון האולימפיקו ברומא, ניסתה (והצליחה) איטליה, אחת המדינות שנפגעו בצורה הקשה ביותר מהקורונה, להוכיח שהיא עברה את המשבר. את הטקס פתחה תזמורת המשטרה של רומא, לאחר מכן עלו לכר הדשא עשרות רקדנים עם כדורים שייצגו את 24 הנבחרות ומיד לאחר מכן זמר האופרה אנדראה בוצ'לי.

קהל ביציעים באיטליה

Italy at home in Rome with Andrea Bocelli singing Nessun Dorma pre- game...



