הכל מוכן לקראת המשחק הגדול ביותר שיש ליבשת אירופה להציע: אנגליה נגד איטליה - גמר יורו 2020. אחרי דחיה של שנה בעקבות מגפת הקורונה, קיבלנו טורניר ברמה גבוהה שסיפק הרבה דרמות, הפתעות ובעיקר שערים. כעת מגיע הרגע הגדול ביותר עם המשחק שיקבע מי תהיה אלופת אירופה.

כל התוצאות, הטבלאות המתעדכנות - ולוח המשחקים המלא של יורו 2020

אצטדיון וומבלי בלונדון, שאירח גם את שני חצאי הגמר, יהיה מלא כמעט לחלוטין ביותר מ-60 אלף אוהדים, רובם המוחלט אנגלים. האוהדים החלו את החגיגה כבר בשעות הבוקר בפאבים מחוץ לאצטדיון וחלקם אף נכנסו לאצטדיון כ-4 שעות לפני המשחק.

אוהדים ראשונים שהגיעו לסביבת אצטדיון וומבלי הצליחו לפרוץ את אחד ממעגלי האבטחה הראשונים ונבלמו. כ-20 דקות לפני המשחק, עשרות אלפי אוהדים עדיין ניסו להיכנס לאצטדיון ללא כרטיס - למרות שהאצטדיון כבר היה בתפוסה המקסימלית המותרת. צפו בתיעוד:

One of the outer security fences at Wembley breached underneath the main steps, mad dash to get in before being closed again by stewards. @TheAthleticUK #Euro2020Final #ENG #ITA pic.twitter.com/kIbVIUmDtA