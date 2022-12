סערה בארצות הברית. בימים אלה מתקיים בארצות הברית טורניר הגמר של כדורסל המכללות בארה"ב, כשבסיום "מרץ המשוגע" תוכתר המכללה האלופה באחד מרגעי השיא של הספורט האמריקאי. אלא שאחד האירועים המדוברים ביממה האחרונה לא קשור למהלך גדול בזמן משחק, אלא למשהו שקרה דווקא בסיום אחד המשחקים.

זה קרה בסיום המשחק בין מכללת אריזונה למכללת TCU מטקסס, משחק שהסתיים בניצחון של אריזונה 80:85 ועליה לשמינית הגמר. גארד אריזונה, בנדיקט מת'ורין בן ה-19, נראה חוגג מולך הקהל את הניצחון ואז יורד לחדר ההלבשה - אלא שבדרך לשם הוא ככל הנראה נגע בחזה של אחת המעודדות.

